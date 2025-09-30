Este martes 30 de septiembre vence el plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hoy los contribuyentes deberán pagar la tercera cuota de sus contribuciones o de lo contrario arriesgan el cobro de mayores intereses o un reajuste. Incluso, eventualmente se puede caer en morosidad o el servicio de tesorerías podría requerir el remate del bien raíz.

Hoy a medianoche vence el plazo para que los contribuyentes y propietarios de bienes raíces deban cumplir con el pago de la tercera cuota de sus contribuciones de este año. La cuarta y última cuota de este año se deberá pagar a fines de noviembre.

En el caso de pagarlo atrasado, se corre el riesgo de caer en las consecuencias de reajustes e intereses mensuales más altos en su cuota o eventualmente el riesgo de caer en mora en caso de no pagarlo de forma consecutiva.

Incluso, en un caso más extremo, el incumplimiento en el pago puede derivar en que el servicio de tesorerías requiera el remate del bien raíz.

¿Dónde pagar las contribuciones?

Para el pago de las contribuciones el Servicio de Impuestos Internos recomienda el pago en línea, disponible en su página web, donde solo ingresando la región, comuna y rol de la propiedad, se desplegará el monto a pagar.

Allí también se han dispuesto las dos cuotas del segundo semestre de este año y un listado de propiedades para el pago de contribuciones, para que así los contribuyentes puedan ingresar y hacer pago de su cuota utilizando solamente con su rut y clave tributaria.

Además en la sección de accesos rápidos del sitio web del SII está disponible la opción de pagar las contribuciones en línea. El trámite, de todas formas, también puede realizarse mediante el sitio web de la Tesorería General de la República (TGR), en bancos e instituciones financieras habilitadas para estos fines.

El SII recuerda que “los recursos provenientes del pago de contribuciones son destinados exclusivamente al financiamiento de bienes y servicios comunales, que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siendo uno de los principales ingresos de los municipios, permitiendo realizar avances en áreas como programas sociales, alumbrado público, áreas verdes, zonas de recreación, entre otras”.





