Los artistas chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena

El trovador cubano vuelve a Chile con cuatro conciertos en el Movistar Arena, donde repasará clásicos y presentará canciones de su más reciente disco, acompañado de destacados músicos y con la apertura de artistas nacionales como Manuel García y Nano Stern.

Después de siete años, Silvio Rodríguez vuelve a Chile para ofrecer cuatro conciertos en el Movistar Arena. El icónico músico y poeta cubano presentará sus grandes clásicos y las canciones de su más reciente disco, acompañado del grupo Trovarroco, Niurka González, Oliver Valdés y otros destacados músicos. Las fechas contarán con la apertura de artistas nacionales como Manuel García, Illapu, Patricio Anabalón y Nano Stern.

Según lo informado por la productora a cargo del evento, el lunes 29 de septiembre será el turno de Manuel García, el miércoles 1 de octubre Illapu, domingo 5 de octubre Patricio Anabalón y la última fecha, lunes 6 de octubre, la abrirá Nano Stern.

A uno de los creadores de la nueva trova cubana, o acompañará el grupo Trovarroco, (Rachid López y Maikel Elizarde) la flautista y clarinetista Niurka González y Oliver Valdés en la batería y la percusión, así como Jorge Reyes en el contrabajo, Jorge Aragón en el piano y Emilio Vega en el vibráfono.

Así, Silvio Rodríguez regresa a nuestro país para cuatro fechas que se agotaron rápidamente, mostrando la vigencia del artista en suelo nacional. Su último trabajo, que formará parte del repertorio que presentará, es Quería Saber, estrenado en 2024.

Sobre este trabajo el propio Silvio RodrÍguez dijo: “Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser ”Canciones del siglo XXI (menos una)”. Después pensé en ”Después”. Por último, me he decidido por ”Quería saber”. Aunque quizá debería llamarse ”Quiero saber”, porque eso es lo que me mueve. La única canción que no es de este siglo es la última, o sea: ”Tonada para dos poemas” de Rubén Martínez Villena”.

“Compuse esta música a principios de los 70s, cuando Roberto Fernández Retamar me pidió que hiciera un disco con poemas de Martí y le dije que no me atrevía, por la calidad de los que habían salido con la autoría de Pablo Milanés, Sara González y Amaury Pérez. Entonces Roberto me sugirió que lo hiciera con poemas de Rubén, poeta y revolucionario de los años 30, que ambos admiramos”.

“Logré musicar algunos de sus versos, pero lo único que decidí mostrar fue mi acercamiento a estas dos intensas cuartetas alejandrinas, tan vigentes! Por entonces grabé una versión con Emiliano Salvador, Eduardo Ramos y Leoginaldo Pimentel, integrantes, como yo, de aquel remoto Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (GES). Creo que esta nueva versión también vale la pena, por los excelentes músicos que me acompañan”.

“Las demás canciones, las actuales, las canté en muchos conciertos de barrio. Y creo que son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan las alas”, dijo Silvio Rodríguez.