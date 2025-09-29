Pedro Carcuro revela que Bouchardeau iba a ir a su programa pero fue detenido antes de embarcar: “Salió de su casa, iba al aeropuerto y lo agarró la policía”

El periodista repasa su extensa trayectoria, desde los primeros mundiales que cubrió en TVN hasta sus experiencias más recientes en televisión y formatos digitales. Además, recuerda entrevistas históricas con figuras como Diego Maradona, Pelé y Muhammad Ali y se refiere por primera vez a la fallida entrevista con Lucien Bouchardeau, que iba a viajar a Chile para el programa De Pe a Pa. "El acuerdo estaba cerrado, con pasajes pagados. Nunca lo he contado: lo interceptaron con maleta en mano, minutos antes de embarcarse", comenta Carcuro.

Entre otros temas, Carcuro recalca entrevistas históricas con Pelé y Muhammad Ali, y se refiere por primera vez a la fallida entrevista con Lucien Bouchardeau, que iba a viajar a Chile para el programa De Pe a Pa. “El acuerdo estaba cerrado, con pasajes pagados. Nunca lo he contado: lo interceptaron con maleta en mano, minutos antes de embarcarse”, comenta Carcuro.

Cabe destacar que la selección chilena estuvo muy cerca de arrancar su participación en el Mundial de Francia 1998 con una victoria sobre Italia de la mano de Marcelo Salas, que marcó dos tantos para que Chile se pusiera arriba en el marcador 2-1 frente a la Azzurra. Pero cerca del final del encuentro, Bouchardeau cobró un polémico penal a favor de los italianos después de un centro de Roberto Baggio, que encontró la mano de Ronald Fuentes a menos de un metro de distancia. Así, el árbitro de Niger le permitió a Baggio decretar el 2-2 final.

En febrero de 2018, Bouchardeau falleció a sus 57 años producto de múltiples problemas cardiacos.

Pedro Carcuro recuerda a Bouchardeau

En el capítulo, Pedro Carcuro critica fuertemente la corrupción en el ente rector del fútbol mundial y recuerda la famosa frase “la señora FIFA” tras el Chile–Italia de 1998. “Ese partido, ese penal, fue el origen de la frase que me acompañó toda la década: ‘la señora FIFA’”.

Y agrega: “Yo le dije a Pato Yáñez: este gallo nos va a cagar. di cuenta que había una rara intención en manejar el partido. Y está el penal: en ese tiempo era penal, era cobrable, pero la jugada de Fuentes no era tan clara. Yo lo vi venir”.















