El inusual calor que se acerca para la Región Metropolitana tras la lluvia y el frío: máximas podrían alcanzar los 30°C

Tras un inicio de semana frío, meteorólogos anticipan un marcado aumento de las temperaturas en Santiago y la zona central entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, con máximas que podrían alcanzar los 33°C, seguidas de un descenso a partir del viernes debido a un sistema frontal proveniente del sur del país.

Compartir

Tras un inicio de semana frío, se espera que a partir del martes 30 de septiembre empiece a subir la temperatura desde la Región de Coquimbo hasta la de O’Higgins, en los sectores de los valles y la precordillera.

Esto, según el meteorólogo Andrés Moncada, se debe al fenómeno meteorológico llamado vaguada costera: “Se inicia con vientos del este que descienden desde la Cordillera de Los Andes y, a medida que descienden, se van calentando y eso eleva las temperaturas principalmente en los sectores precordilleranos y en los valles de la zona central”.

De acuerdo con la meteoróloga Laura Batista, para el martes 30 de septiembre se espera que los termómetros alcancen los 26°C en la zona central. Ya para el miércoles 1 de octubre, Batista explica que las temperaturas subirán hasta los 30°C en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

“El jueves será el día más caluroso de la semana”, dice Batista. La meteoróloga asegura que “se espera que sea una anomalía positiva bastante importante para la época, estamos hablando de que se pudiera llegar a los 32 o 33°C en el interior del valle central”.

Sin embargo, ambos meteorólogos señalan que las temperaturas bajarán el viernes 3 de octubre. De acuerdo con Moncada, durante el fin de semana las máximas estarán entre los 18 y los 20°C. Lo anterior se debe al ingreso de un sistema frontal desde el sur del país y que “va a empujar una masa de aire frío hacia la zona central”, dice Batista.

Respecto a la probabilidad de lluvia para el fin de semana, Batista señala que “podríamos esperar precipitaciones más concentradas hacia la cordillera, precordillera y oriente de la capital. También precipitaciones débiles hacia el interior de la Región de O’Higgins durante el sábado”.