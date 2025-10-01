CNTV define normas y tiempos de la franja electoral para las elecciones del 16 de noviembre: revisa los detalles y cuándo parte

La propaganda electoral se emitirá entre el 17 de octubre y 13 de noviembre de 2025, ambos días inclusive, distribuido en dos bloques de 20 minutos cada uno. Todos los días se emitirá un bloque presidencial y otro parlamentario que irá rotando diariamente.

El próximo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales, y por este motivo el CNTV dio a conocer el reglamento y las normas técnicas y operativas para la emisión de la franja correspondiente a la elección presidencial y parlamentaria.

El organismo informó que la franja se transmitirá durante 28 días consecutivos, entre el 17 de octubre y el 13 de noviembre, en dos bloques horarios de 20 minutos cada uno: uno destinado a la elección parlamentaria y otro a la presidencial. Los horarios de emisión serán a las 12:40 y a las 20:40 horas.

Para el primer día de transmisión, el horario de cada elección, el orden de aparición de los pactos y partidos en la elección parlamentaria, así como el de las candidaturas presidenciales, será definido mediante un sorteo público que el CNTV realizará el 10 de octubre a las 11:00 horas. Dicho orden rotará diariamente, de manera que quien abra la franja en un día cerrará al siguiente, y así sucesivamente.

En el caso de la elección presidencial, el tiempo se distribuirá en partes iguales entre todas las candidaturas, correspondiendo 2 minutos con 30 segundos por candidato.

Respecto de la elección parlamentaria, la ley establece que a cada partido político se le asignará un tiempo proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados. Aquellos partidos que no hubieran participado recibirán el mismo tiempo que el partido con menor votación. Esta norma también se aplica al conjunto de candidaturas independientes, cuyo tiempo se divide equitativamente. El tiempo total asignado a cada partido que conforme un pacto se distribuirá según lo que este determine internamente.

De esta manera, el pacto político con más minutos en pantalla de cara a la franja será Unidad por Chile, conformado por el Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido Liberal, PPD, PR e independientes. En segundo lugar estará Chile Grande Unido, que agrupa a partidos como RN, UDI, Evópoli, Demócratas e independientes.

Además, el CNTV informó que cada candidatura deberá designar un apoderado titular y uno suplente para representarla ante el CNTV. De esta manera, los partidos políticos y pactos serán responsables de los contenidos que difundan en su espacio dentro de la franja.

Televisión Nacional de Chile (TVN) actuará como canal cabeza de cadena de la transmisión simultánea, debiendo emitir el material que le entregue el CNTV poniendo su señal a disposición de todos los canales de televisión de libre recepción que operen en Chile, los cuales están obligados a transmitir la franja electoral.