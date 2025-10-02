Después de una década cerrado, Paseo Bandera volverá a tener flujo vehicular: micros podrán transitar a máximo 30 km/h

El municipio de Santiago junto al Ministerio de Transportes anunciaron que con un límite de velocidad de 30 km/h las micros del transporte público podrán volver a transitar por el corredor del Paseo Bandera, en una pista de 3,5 metros de ancho que se habilitará exclusivamente para los buses RED, manteniendo el resto de la calzada para mantener su carácter peatonal.

El gallito entre el Gobierno Regional versus el Municipio de Santiago y el Ministerio de Transportes lo ganaron estos últimos. Luego de más de una década suspendido el tránsito vehicular en la zona, la alcaldía anunció que en el Paseo Bandera volverá a transitar el transporte público.

“El proyecto busca mejorar la conectividad norte-sur de la capital y revitalizar el centro histórico. La circulación será exclusiva para buses Red, en su mayoría eléctricos, por una pista de 3,5 metros de ancho, con velocidad máxima de 30 km/h y trazado en zigzag en ciertos tramos. Esto permitirá mantener espacios peatonales, terrazas gastronómicas y mobiliario urbano“, lee el comunicado de la alcaldía de Santiago.

La inversión del Serviu en el Paseo Bandera, mencionan, ascenderá a cerca de $1.600 millones e incluye fresado y recarpeteo de la calzada, instalación de semáforos, ordenamiento del mobiliario urbano y habilitación de paraderos. La licitación se abrirá este mes de octubre, con un plazo estimado de 140 días para las obras.

El anuncio se da justo días después de que The Clinic adelantara que el Municipio de Santiago optó por retirar una escultura de nueve metros, de roble y acero, en el Paseo Bandera, lo que la alcaldía aseguró respondía a la pudrición de la misma.

Crédito: Municipalidad de Santiago.

Transporte público comenzaría a operar en el Paseo Bandera en marzo de 2026 entre Tarapacá y Catedral

Según el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, este proyecto es de especial relevancia para Santiago centro, puesto que “este paso bajo nivel es el único en todo el eje Alameda que permite la circulación de transporte colectivo cuando Alameda está ocupada por otras actividades. Es fundamental para la resiliencia del sistema de transporte”, dijo.

Y aseguró que “queremos recobrar la conectividad del barrio, preservando y cuidando que buena parte del sector de San Diego-Bandera sea peatonal. Algunos están de acuerdo, otros no, pero el mensaje es que vamos a reconectar Bandera, manteniendo el 90% del espacio para uso peatonal y destinando solo 3,5 metros para locomoción colectiva de primer nivel. No habrá autos ni camiones en esta vía“.

Desde la alcaldía comentan que se espera que en marzo de 2026 comience a operar el transporte público en el Paseo Bandera, en el tramo entre Tarapacá y Catedral, extendiéndose en mayo hasta General Mackenna.