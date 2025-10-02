Diseñador acusa a comando de Matthei de plagio por uso de una tipografía para su campaña sin autorización, pese a no tenerla patentada, y en el equipo niegan vínculo

El diseñador Vicente Palomer acusó al comando de Evelyn Matthei de copiar sin autorización una tipografía creada por él en 2018. La candidata presentó su diseño en el marco de su plan de ajuste fiscal. El letrista exige que se deje de usar su marca, mientras en el comando de Matthei responden que "no vemos que se haya vulnerado algún derecho".

Vicente Palomer, diseñador y letrista conocido como Vicho Palomer, asegura que se encontró con una ingrata sorpresa viendo las noticias, cuando notó que una gráfica de la campaña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, estaba usando una tipografía, que asegura, es exactamente igual a una creada y difundida por él.

Se trata de un diseño único, que se basa en las letras de los artistas Zenén Vargas y Juan Cadena, utilizadas en los carteles de las antiguas micros amarillas. La tipografía acusada de plagio por parte de Palomer contra el comando de Evelyn Matthei fue presentada ayer por la candidata, cuando dio a conocer en un punto de prensa su plan de ajuste fiscal. En particular, el diseño del slogan “Plata pa’ Chile” de la abanderada de Chile Vamos sería una copia del diseñador.

“Visualmente para las personas que saben de tipografía y de diseño, el plagio es evidente. Es exactamente la misma tipografía que yo creé en el año 2018. Los trazos son los mismos, las formas son iguales. Incluso una persona que no es tan experta se puede dar cuenta que es el mismo tipo de letra”, manifiesta Vicho Palomer.

El diseñador, director creativo de Puma Latinoamérica, asegura que muchas personas al ver el diseño le consultaron si estaba trabajando con Evelyn Matthei. “Me di cuenta, lo miro y digo ‘esta es mi letra’. Es como que no puedas identificar a tu hijo en un grupo del curso. Lo identificas de inmediato”, comenta.

Consultados al respecto, desde el comando de la candidata descartaron el plagio. En esa línea, y luego de que el propio Palomer los haya contactado, sostienen que “revisamos el proceso y no vemos que se haya vulnerado algún derecho”.

De todas formas, el diseñador no ha patentado su obra, por lo que solo tiene a su favor su registro histórico. Por otro lado, las letras utilizadas por Matthei son similares visualmente, pero no son exactamente iguales, lo que pueden usar a su favor.

Diseño de Vicho Palomer con su letra característica, con reconocimiento a Zenén Vargas y Juan Cadena.

Las pruebas de Palomer y las potenciales acciones contra el comando de Evelyn Matthei

Palomer reconoce que el trabajo de Zenén Vargas y Juan Cadena en las micros amarillas sirvió de inspiración, pero de todas formas no son suficientemente parecidas.

“Esta es una letra que está inspirada en el trabajo manual y a pincel de letristas de micros amarillas. Pero ellos no tienen una letra igual a esto. Por supuesto que puede ser similar, porque tiene un carácter de popular y de gráfica chilena, pero no es exactamente igual“, sostiene.

Esta no es la primera vez que le pasa tampoco. En internet ha visto cómo se han viralizado algunas de sus obras, y también se ha encontrado en bares con cárteles que usan su tipografía, pero no le inquieta. Sobre esto destaca que “nunca le han dado un uso comercial. Y en este caso están haciendo propaganda política, que es mucho más delicado”.

Evelyn Matthei presentando su plan de ajuste fiscal.

Si bien ha estado en contacto con el comando, quienes negaron haber vulnerado un derecho de autor con esto, aún espera lograr un acuerdo. Respecto a sus demandas, dice que “si no pasa nada esperaría una compensación económica por el uso de esto y que dejen de usarlo. No me quiero relacionar a esta campaña, me trae consecuencias graves en términos de que mi gráfica está relacionada a una a una candidata de este tipo”.

También afirma que no descarta acciones legales. “Estoy consultando a abogados, pero no me gustaría, prefiero solucionarlo por dentro. Si veo que no hay respuesta probablemente lo voy a terminar haciendo”, concluye.