Enex, licenciataria de Shell en el país, sella alianza con Chilexpress para ingresar al negocio de la última milla

Enex, licenciataria de Shell en Chile y ligada al grupo Luksic, junto a Chilexpress, anunciaron un nuevo hito en la experiencia de conveniencia con la incorporación de servicios logísticos en la red de tiendas Upa!. Hoy ya funcionan 14 puntos en la Región Metropolitana y el despliegue continuará durante los próximos meses y hacia 2026.

Compartir

Continúan las novedades en el denominado mercado de última milla. Y es que Enex, licenciataria de Shell en Chile y ligada al grupo Luksic, junto a Chilexpress, empresa líder en logística y distribución, anunciaron este jueves un nuevo hito en la experiencia de conveniencia con la incorporación de los servicios logísticos de Chilexpress en la red de tiendas Upa!.

En concreto, la alianza —cuyo monto de inversión no fue revelado— contempla la instalación de módulos automatizados que permitirá a las personas realizar envíos y devoluciones de manera rápida y sencilla, disponibles las 24 horas del día y con un servicio que garantiza confianza y seguridad en cada transacción. Este avance permite además robustecer y ampliar la red de Chilexpress, acercando aún más sus servicios a las personas.

El servicio ya está presente en 14 puntos Upa! de la Región Metropolitana, en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Peñalolén, Santiago y Colina (Chicureo). Además, continuará expandiéndose durante los próximos meses y hacia 2026, sumando otros puntos estratégicos del país y consolidando una red de tiendas de conveniencia cada vez más integral.

El gerente general de Enex, Nicolás Correa, sostuvo que “esta alianza con Chilexpress refuerza nuestro objetivo de fortalecer permanentemente la propuesta de valor a los clientes, respondiendo así a sus necesidades. Al sumar este importante servicio en nuestras tiendas de conveniencia, incorporamos una solución logística de última milla a nuestra red, facilitando la gestión de envíos de manera eficiente, segura y flexible”.

En la misma línea, Alfonso Díaz, gerente general de Chilexpress, señala que “esta alianza con Shell refuerza nuestro compromiso de ampliar las alternativas de envíos confiables y seguros, dando a las personas la libertad de elegir cómo y cuándo realizar sus envíos. Al incorporar nuestros módulos Drop Off en las tiendas upa!, integramos conveniencia y flexibilidad a la vida diaria de los clientes, respaldados por la oferta de tiempos de entrega más amplia y competitiva de la industria”.

Diseñados para optimizar el tiempo y simplificar la experiencia, estos módulos automatizados permiten realizar todo tipo de envíos y gestionar devoluciones en tan solo 10 segundos. Además, incorporan la opción de impresión de etiqueta, lo que facilita aún más el proceso.

Con esta iniciativa, Shell y Chilexpress consolidan una visión común: transformar la experiencia de conveniencia en Chile mediante soluciones que combinan logística, tecnología y cercanía con las personas.