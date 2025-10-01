Copec anuncia histórica inversión de US$100 millones para modernizar operaciones de Blue Express en Chile

Blue Express, ligada a Copec, invertirá US$100 millones, el mayor desembolso en la historia de la compañía. Esto, con el fin de modernizar sus servicios y duplicar su operación hacia octubre del próximo año, alcanzando 1 millón de paquetes diarios.

Compartir

En diciembre se cumplirán tres años desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio el visto bueno a la adquisición, por parte de Empresas Copec, de Blue Express, operación con la cual la compañía ligada a la familia Angelini selló su ingreso al negocio de la última milla. Y ahora, la firma especializada en servicios logísticos para el comercio electrónico en Chile dará un salto relevante.

BlueExpress invertirá US$100 millones para modernizar sus servicios, el mayor desembolso en la historia de la empresa. ¿El objetivo? duplicar su operación hacia octubre del próximo año, alcanzando 1 millón de paquetes diarios, junto con la creación de miles de nuevos empleos y una red más conectada a lo largo de Chile.

Parte esencial de la inversión contempla ampliar la red de lockers inteligentes, considerando que actualmente operan con 200 unidades y proyectan cerrar el año con 500, asegurando entregas más rápidas, seguras y convenientes para todos los segmentos de clientes.

“En Copec llevamos 90 años acompañando el desarrollo de Chile, innovando para ofrecer nuevas y mejores soluciones a nuestros clientes. El servicio de lockers inteligentes aprovecha nuestra red de estaciones de servicio para agilizar la entrega y retiro de paquetes, contribuyendo además a reducir la huella de carbono de la industria”, dice al respecto Arturo Natho, gerente general de Copec.

“Estamos modernizando nuestras operaciones logísticas para triplicar la capacidad de reparto de paquetes para 2030, al mismo tiempo que impulsamos la creación de entre 2.000 y 3.000 empleos en distintas regiones, generando oportunidades concretas para personas y empresas en todo Chile y reforzando así nuestro compromiso con ser un motor de progreso para el país”, añade.

Entre las principales iniciativas de inversión, destacan la ampliación del hub principal en Santiago en alrededor de 40 mil metros cuadrados (m2) adicionales para convertirlo en uno de los centros de distribución más modernos de Latinoamérica, duplicar la superficie de bodegas en Santiago y regiones, e implementar sorters -máquinas que clasifican mercadería- automatizados de clase mundial en todo el país.

Con todo esto, apuestan por crear más de 3.000 nuevos puestos de trabajo en todo Chile, dinamizando las economías locales. También modernizar la infraestructura y tecnología para consolidar el liderazgo en

logística y distribución.