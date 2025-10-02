La Florida confirma desalojo del Campamento Dignidad para la próxima semana: 194 familias están instaladas en zona de peligro de la toma

Tras años de intentos, La Florida informó que la semana del 6 de octubre se concretará el desalojo de la toma más grande de la comuna. La prioridad será concretar la evacuación de las 194 familias instaladas en zona de riesgo, al borde de la Quebrada Macul, expuestos a inundaciones.

Compartir

Para la semana del 6 de octubre quedó programado el desalojo del Campamento Dignidad de La Florida. Se trata de un operativo que la municipalidad ha preparado por años, luego de que en 2019, cientos de familias se instalaran en el terreno vacío al costado de la quebrada Macul.

El desalojo de esta toma fue una tarea que quedó pendiente de la administración del exalcalde Rodolfo Carter. Ahora va a materializar de la mano del actual jefe comunal, Daniel Reyes, tras un largo trabajo que realizaron junto al Ministerio de Vivienda a través del Serviu Metropolitano. De hecho, en marzo de 2024 se notificó de un desalojo que finalmente no se llevó a cabo.

Mediante un comunicado, la municipalidad informó que “conforme al plan de acción coordinado entre la Municipalidad de La Florida y el Equipo de Asentamientos Precarios del SERVIU Metropolitano, el desalojo programado del Campamento Dignidad se ejecutará durante la semana del 6 de octubre de 2025, con apoyo de fuerza pública y bajo estrictos protocolos institucionales que resguardan la seguridad, el orden y el acceso a soluciones habitacionales transitorias para las familias involucradas”.

La prioridad en este caso está en desalojar las viviendas instaladas en la franja de peligro, en la orilla de la quebrada Macul. De acuerdo a un catastro realizado en 2024, son 194 familias (631 personas) que están ubicadas en el sector expuesto a inundaciones.

En los antecedentes publicados por La Florida se da cuenta de los decretos que sustentan el desalojo. Así, remarca que los catastros se realizaron con especial foco en zonas de riesgo y el área afectada por el incendio de noviembre de 2019.

Las medidas complementarias al desalojo del Campamento Dignidad

Con el fin de concretar el desalojo y no dejar a la deriva a las familias desplazadas, La Florida y el Minvu elaboraron un plan de apoyo a los afectados. Se trata de un apoyo habitacional transitorio, con asignación directa de subsidios de arriendo a las familias.

En total son 52 subsidios de arriendo asignados: 41 de La Florida y 11 de Peñalolén. Para la distribución de estos se realizaron operativos de levantamiento de informes sociales con equipos de las municipalidades, el Serviu, la Seremi de Vivienda y la Delegación Presidencial.

Incendio en el Campamento Dignidad en noviembre de 2024. Foto: The Clinic.

La municipalidad enfatizó que la no asignación del subsidio a algunas familias responde a diferentes factores. Estos son por mantener subsidios habitacionales vigentes; contar con vivienda propia; presentar situación migratoria irregular, o no haberse presentado en tiempo y forma a los operativos“.

El desalojo del Campamento Dignidad lo ejecutará la municipalidad junto a fuerzas policiales. “Durante el desalojo con uso de fuerza pública, la Municipalidad tendrá a disposición en terreno, equipos profesionales para entregar la orientación y el acompañamiento necesarios. Agradecemos la colaboración de cada familia en este proceso”, concluye el comunicado.