UDI acude a Contraloría para denunciar intervención de Boric en cadena nacional: “El Presidente la utilizó como franja electoral”

La directiva del partido fue hasta la oficina de la Contraloría para solicitar un pronunciamiento del órgano sobre el último mensaje que dio el mandatario en televisión abierta y radioemisoras. "Desde el año 1990 jamás un Presidente de la República había utilizado un espacio como la cadena nacional para atacar a los candidatos de oposición en forma tan evidente como lo hizo el Presidente Boric", sostuvo el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Compartir

Poco menos de 48 horas han pasado desde que el Presidente Gabriel Boric habló al país a través de una cadena nacional por motivo del ingreso de la Ley de Presupuestos del Gobierno al Congreso. Sin embargo, lo que ha captado la atención de su mensaje ha sido el momento en el que cuestionó una medida que consistía en el recorte fiscal de USD$ 6 mil millones, la que, sin mencionarlo, alude a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, que plantea ese objetivo en su programa de gobierno.

“Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social. Entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones (…). Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo“, dijo Boric.

Aunque el dardo fue dirigido a Kast —como así lo reconocieron los ministros del Gobierno—, en la UDI, partido que apoya la candidatura de Evelyn Matthei, acudieron a la Contraloría General de la República para pedir un pronunciamiento a la contralora Dorothy Pérez sobre “la actitud del Presidente de la República en la última cadena nacional“.

“El Presidente la utilizó como una verdadera franja electoral. Desde el año 1990 jamás un Presidente de la República había utilizado un espacio como la cadena nacional para atacar a los candidatos de oposición en forma tan evidente como lo hizo el Presidente Boric”, apuntó la mañana de este jueves el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma.

El parlamentario apuntó a que la Controlaría ha dado cuenta sobre diversos dictámenes “respecto a qué se puede y no hacer en materia electoral. Y si hay algo en lo que se ha sido explícito es que está estrictamente prohibido, desde el Presidente para abajo, utilizar espacios de la Presidencia de la República para hacer campaña a favor de un candidato o para atacar otros candidatos”.

Por ello, Coloma argumentó que lo que se vio por parte del Presidente “fue no solamente un hecho que polariza al país, sino que es la autorización grosera de un instrumento, que había sido republicano en su actuar, para atacar a quienes piensan o pensamos distinto a él”.

El Presidente Gabriel Boric durante su cadena nacional. Foto: Presidencia.

El requerimiento, entonces, se sostuvo bajo la impresión de la UDI en que el mandatario cayó en intervención electoral.

Respuesta del Presidente: “Yo no estoy para polémicas tan chicas”

Desde el Palacio de La Moneda, en tanto —a pasos de la Contraloría—, Boric se refirió a la situación al ser consultado por la prensa.

“Yo no estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que con los derechos sociales que se ha ganado al gente, después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. Eso es de lo que está preocupado el Gobierno y lo que vamos a seguir haciendo”, adelantó.

“Que yo como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de las políticos públicas en Chile no es cobarde, es democrático”, señaló Boric, quien ayer fue acusado de actuar “de forma cobarde” por Kast.

“Quizás a algunos no les gusta eso. Pero yo, por lo menos, estoy muy convencido de que es necesario y defender lo obrado es parte de nuestra labor”, cerró.