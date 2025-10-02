Secciones
    VIDEO | UDI denuncia intervencionismo electoral del Presidente Boric en cadena nacional y acude a Contraloría

    2 de Octubre de 2025 Por

    La directiva de la UDI, representada por el presidente Guillermo Ramírez y el secretario general, Juan Antonio Coloma, acudió a Contraloría para denunciar intervencionismo electoral del Presidente Boric en cadena nacional. "El Presidente tiene que entender que el fin no justifica los medios. Aquí se faltó a la ley, y nuestro deber es hacer cumplir la ley", mencionó el timonel del partido, y agregó que "los diputados no solamente legislamos, la Constitución también nos da la atribución de fiscalizar para que la ley se cumpla y eso es lo que estamos haciendo".

