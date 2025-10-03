El mensaje de Pablo Toledo después de sufrir un infarto en el partido “Adiós Capitanes”: “Quiero agradecer todo ese cariño, esa buena onda y energía que me mandaron”

Este viernes el exarquero de Universidad Católica fue dado de alta tras sufrir un infarto en el miocardio en la despedida de Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida en el Claro Arena. "Católica para mí es mi vida, la tengo en el corazón y va a ser siempre así. Un saludo muy grande y, como decía un cantante por ahí: Gracias. Gracias totales", fue el mensaje de Toledo.

Una gran noticia para el mundo del fútbol. A cinco días del delicado infarto en el miocardio que sufrió Patricio Toledo en el partido “Adiós Capitanes”, el exportero de Universidad Católica fue dado de alta este viernes.

A través de una publicación en las redes sociales de los Cruzados, el arquero agradeció a los hinchas por sus muestras de apoyo. “Desde la Clínica Universidad de Los Andes, nuestro querido Patricio Toledo nos entrega un saludo y sus agradecimientos a todas las muestras de cariño recibidas durante estos días”, recalcó el club.

“No saben la felicidad que siento. Quiero agradecer todo ese cariño, esa buena onda y energía que me mandaron cuando lamentablemente sufrí este accidente. La verdad es que ustedes para mí son unos ángeles que permitieron que de alguna u otra manera, con sus oraciones y su cariño, permitieron que estuviera de nuevo con la gente que yo amo“, dijo Toledo.

“Católica para mí es mi vida, la tengo en el corazón y va a ser siempre así. Un saludo muy grande y, como decía un cantante por ahí: Gracias. Gracias totales”, fue el mensaje del exjugador.

Patricio Toledo sufrió un infarto al miocardio en el partido “Adiós Capitanes”

Cuando iban cerca de 10 minutos del partido de despedida de Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, el arquero de 63 años se desplomó y tuvo que ser trasladado al centro médico de San Carlos de Apoquindo. El hecho conmocionó a los miles de hinchas presentes en el estadio de Universidad Católica.

“Patricio Toledo sufrió un infarto agudo al miocradio, fue reanimado exitosamente, y en este momento se encuentra estable en el servicio de urgencia, consciente y hablando. Pronto será sometido a un examen, un estudio de coroniografía”, anunció Jaime Marchant, jefe de comunicaciones de Cruzados y locutor del Claro Arena.

“La organización ha tomado todos los protocolos, los jugadores han decidido continuar este evento, en homenaje a Patricio Toledo”, agregó, ante lo que el público respondió con un efusivo aplauso y cánticos para Toledo.



