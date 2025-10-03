Entel ante rumores de eventual compra de Telefónica Chile: “Siempre estamos mirando de cerca todas las alternativas que agreguen valor”

Según informó Bloomberg, Entel y la mexicana América Móvil -que opera en el país a través de ClaroVTR- estarían interesadas en adquirir Telefónica en Chile, más conocida como Movistar.

Compartir

Ayer hubo novedades sobre el proceso de venta de las operaciones de Telefónica en Chile. Según reportó Bloomberg, dos empresas que ya forman parte del mercado chileno habrían presentado una oferta conjunta para apoderarse de Movistar: se trataría de la chilena Entel y de la mexicana América Móvil.

De acuerdo al medio estadounidense, la mexicana —que opera en Chile a través de ClaroVTR— estaría interesada en el negocio de la telefonía móvil en Telefónica Chile, mientras que Entel estaría a cargo de las líneas de telefonía fija.

Al ser consultados sobre el tema por The Clinic, desde Entel aseguraron que “siempre estamos mirando de cerca todas las alternativas que agreguen valor a Entel. Cuando tengamos algo que informar, lo haremos”.

Cabe recordar que el medio especialista en economía también apunta a WOM como otro posible oferente. Esto, luego que la empresa saliera recientemente de la crisis financiera mientras que ClaroVTR recibió una inyección de capital por parte de uno de sus dueños.

También destacan que esto provocó preocupación en los entes reguladores ante un posible monopolio de las comunicaciones. Esto, considerando que Movistar, operada por Telefónica, posee un 23,2% del mercado a junio de este año, según los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, mientras que Entel tiene un 33,2% y Claro posee el 20,9%.

Telefónica Chile enfrenta una carga financiera importante, dado que su deuda al 30 de junio de este año alcanzaba los $951 mil millones, equivalentes a unos US$1.019 millones.

Además, la eventual desinversión en Chile se sumaría a la venta de sus sucursales en Argentina, Colombia, Perú, además de Uruguay y Ecuador, aunque hasta el momento la compañía ha descartado referirse a su continuidad en nuestro país.