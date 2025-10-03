“Levantamos la voz”: Funcionarios de colegio privado de Providencia iniciarán huelga tras no llegar a acuerdo por mejoras laborales

El sindicato acusó malos tratos e insuficiencia en la propuesta presentada por el establecimiento. La paralización comenzará el lunes 6 de octubre, tras aprobarse la huelga en votación interna.

El Sindicato de Trabajadores del The English Institute, en la comuna de Providencia en la Región Metropolitana, anunció que este lunes 6 de octubre iniciarán una huelga. Esto, luego que el colegio no llegara a un acuerdo con los trabajadores.

“Tras el resultado de la votación, nuestras socias y socios han decidido iniciar la huelga legal desde el lunes 6 de octubre”, señala el comunicado del sindicato de trabajadores del colegio.

Junto con eso, recalcan que “ante una propuesta insuficiente y los malos tratos recibidos por parte del empleador hacia distintas y distintos sindicalizados, hemos decidido iniciar la huelga legal. La cual refleja el descontento y nuestra convicción de luchar por mejoras en las condiciones laborales que reconozcan y valoren el trabajo que realizamos día a día en el colegio“.

“Hoy más que nunca, levantamos la voz y llamamos a toda la comunidad a unirse en este camino de lucha y dignidad colectiva”, cierra el sindicato. El proceso de mediación entre la Dirección del Trabajo, los funcionarios y el colegio inició el 29 de septiembre. Sin embargo, los socios decidieron votar en contra de la propuesta presentada por la empresa y de esa forma iniciar una huelga legal.

El otro colegio que se encuentra en proceso de huelga

El otro establecimiento que se mantiene en proceso de mediación obligatoria con la Dirección del Trabajo es el Colegio Dunalastair, específicamente su sede en Chicureo.

Esta semana, los trabajadores informaron que el Sindicato de Trabajadores del Colegio Dunalastair Villa Norte sostuvo las primeras reuniones de mediación. Sin embargo, acusaron que “la parte empleadora mantuvo una posición rígida, sin mostrar voluntad de mejorar su última oferta entregada el pasado 23 de septiembre”.

“Reiteramos nuestra plena disposición a seguir dialogando para alcanzar un acuerdo justo que reconozca la labor de los trabajadores. Mantenemos la firme esperanza de que, en una nueva instancia de mediación, se puedan conciliar las posiciones y evitar el comienzo de la huelga, acción que siempre hemos visto como último recurso“, recalcaron.