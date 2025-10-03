Nano Parra tras superar una hernia inguinal: nueva música, un encuentro con Pablo Chill-E y la misión de mantener viva la Casona de Hilda Parra en Bellavista

A los 88 años, Nano Parra continúa la herencia del Clan Parra con un nuevo single doble que revive su cueca chora, celebra las Fiestas Patrias tras superar una hernia inguinal, comparte su encuentro con el cantante urbano Pablo Chill-E y mantiene viva la histórica Casona de Hilda Parra en Bellavista, un espacio que sigue siendo referente de la música chilena.

Nano Parra mantiene viva la herencia del Clan Parra. El cantautor sorprendió en la previa de las Fiestas Patrias con un nuevo estreno a sus 88 años. El creador de la cueca chora lanzó un single doble para rememorar aquellos estrenos musicales “a la antigua”. Tras superar una hernia inguinal, pasó el 18 cantando cuecas en La Casona de Hilda Parra —la antigua peña de Nano Parra, que cambió de nombre en honor a su madre— y que aún da la batalla en el Barrio Bellavista.

Por teléfono, el sobrino de Violeta Parra se escucha feliz y con ganas de seguir tocando. Habla de su encuentro con Pablo Chill-E, que el cantante urbano compartió en sus redes, e incluso recita décimas de su libro Entre Parras, donde cuenta su historia familiar en estrofas poéticas. Además, asegura que, aunque la clientela ha bajado en la Casona, no piensa cerrar ni dejar de tocar.

El 18 de septiembre estará disponible en plataformas un single doble: “Mi Velorio / Ojo con los Paseos”, una edición especial que evoca los años en que el músico formaba parte del catálogo de artistas de RCA Víctor, hoy Sony Music. “Mi Velorio” es una canción escrita originalmente como sirilla en los años setenta y que revive ahora en una versión cumbia con orquesta completa, cargada de energía, colores y bronces.

“Un amigo que conocía a alguien de Sony Music me preguntó si quería grabar y le dije claro que sí. No pude hacer muchas cosas el último tiempo por la enfermedad que tuve, de la cual me hicieron una cirugía”, relata sobre ese momento previo a empezar a grabar. “Ahora estoy con todo el entusiasmo de hacer, de grabar, pero lo que más me motiva es grabar cosas nuevas, distintas, diferentes, grabar de todo, para dejar por lo menos un recuerdo disperso de mis composiciones. Esa es la realidad”, dice.

Lo bueno es que su recuperación llegó antes del 18 de septiembre, por lo que Parra pudo festejar sin problemas las Fiestas Patrias. “Lo pasamos de película”, cuenta sobre la última celebración, que tuvo como punto de reunión La Casona de Hilda Parra, su madre, de la cual se define como “el regalón”. Para él, ella es una de las grandes —quizás la más importante— exponentes del clan.

“Era muy vivaz cuando niño. Entonces me recordé de eso y dije: no, voy a cambiar el nombre de la peña del Nano Parra y le voy a poner La Casona de Hilda Parra”, recuerda en homenaje a su madre, fallecida en 1975. El cantautor ha mantenido la tradición de la peña, pero también ha debido abrirse a nuevos ritmos.

“La nueva generación está en otra, en el reggaetón o en el trap. Y también me he visto en la obligación, por la parte económica, de darles un espacio a todos estos cabros nuevos que están haciendo ese tipo de música”, dice sobre el presente del histórico lugar.

Eso sí, Parra asegura que en el barrio “la cosa está media mala”. Reconoce que ha bajado la clientela, pero insiste en que no está pensando en cerrar. “Han cerrado muchos locales, pero por lo menos ahora hay gran dotación de carabineros y yo creo que la delincuencia se ha reducido”.

“Pero hay que ponerle empeño. Yo soy un hombre trabajador, estoy todo el día en esto y no me voy a echar a morir por algo así. Es malo, sí, pero bueno… hay que seguir viviendo de todas maneras, como sea”, reflexiona sobre el momento del lugar.

Hablando de los jóvenes, Parra menciona a Pablo Chill-E. El cantante urbano compartió en sus redes el encuentro que tuvieron en un estudio de grabación. “Lo había visto solamente cuando tocó con la Filarmónica. Ahora lo conocí personalmente: es un muchacho muy amable, muy humilde, nos caímos muy bien”. La buena onda fue tal que el artista urbano le pidió a Nano Parra llevarlo a su casa.

Así se fueron en auto hasta la casa del cantautor. Pablo Chill-E bajó, conoció su hogar y también a “el perro chico” que lo acompaña, pues hoy Parra vive solo. “En este momento estoy solitario en mi casa. Tuve la mala suerte de que mi mujer falleciera durante la pandemia, entonces quedé solo, porque todos mis hijos están casados y repartidos por todos lados”.

Antes de terminar la conversación, el cantautor comenta que más que fijarse nuevos objetivos con su música, prefiere poner en valor lo que ya ha hecho, como su libro Entre Parras, publicado en 2022.

“Bueno, además de lo que he mencionado que he hecho, también escribí un libro, muy interesante y muy importante, que está escrito solamente en décimas. Eso no es algo muy común ni fácil de hacer, pero yo lo logré. Pensé en hacer algo relacionado con la familia, la familia Parra. Así nació el libro Entre Parras, donde narro la historia familiar en décimas y que, además, comienza de una manera totalmente distinta”.