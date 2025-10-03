Ruta de la Focaccia: desde La Popular a Gabilondo o Da Dino, dónde encontrar esta deliciosa prima hermana de la pizza

Agua, harina, sal, aceite de oliva y levadura. Con eso ya podemos tener una buena focaccia. O una base para otras variantes de esta preparación. Parece fácil, pero no lo es.

Originaria obviamente de Italia, la focaccia es una masa muy similar a la de la pizza y se suele llevar al horno con sal, aceite de oliva y algunas hierbas aromáticas. De ahí en más, las posibilidades son prácticamente infinitas, aunque ingredientes como la cebolla, las aceitunas o el tomate son los que con mayor frecuencia vemos en las distintas versiones de focaccia que existen.

En Chile estuvieron muy de moda hace poco más de un lustro. De alguna manera nos llenamos de distintas muestras de esta preparación aunque muchas eran francamente deficientes. Afortunadamente el entusiasmo bajó y la oferta se hizo menos amplia pero con mejor calidad.

Aún así, hay que buscar mucho para encontrar de verdad buenas focaccias, porque todavía hay muchos que creen que un trozo de masa con dos aceitunas por encima califican como focaccia y no es así. Por todo lo anterior aquí va una acotada pero cuidada selección de lugares para conseguir esta delicia en Santiago.

¿La mejor de la ciudad?

No es exagerado pensar que Lady Focaccia probablemente tenga la mejor focaccia de Santiago. Es que este emprendimiento de una italiana residente en Chile partió hace sólo algunos años con un único local, para tener ahora varias sucursales y un sistema de delivery que funciona muy bien y cubre varias comunas de la capital. Claramente todo lo anterior no es solo fruto de una buena gestión administrativa, pasa también -y es lo más importante- que la calidad de sus productos es extremadamente buena. Tienen focaccias simples con sólo aceite de oliva y sal, además de las tradicionales con cebolla, aceitunas o tomates; además de otras más elaboradas y con más variedad de ingredientes. Todas excelentes (parten en los $2.500) y con esa misma masa esponjosa pero resistente que se disfruta tanto sola como con más cosas. Realmente se trata de un producto de calidad superior.

www.ladyfocaccia.cl

Simple y rica

A estas alturas todos conocen La Popular, un sitio de inspiración argentina que ofrece buenos panes y pizzas, además de algunas otras ricas preparaciones; todo en formato de consumo en el local (tienen tres) y para llevar o delivery. Entre toda esta rica variedad de productos también tienen una muy buena focaccia simple ($4.100), que viene sólo con aceite de oliva y sal. Nada más. Por lo mismo, se pueden apreciar fácilmente los atributos de su masa, firme pero suave a la vez y llena de un sabor rico, pero no invasivo, lo que permite -si se quiere- ponerle más cosas por encima o armar un sándwich con prácticamente cualquier otro ingrediente. Y para comerla así solita, a mordidas, también.

www.lapopularpizzaypan.cl

Ícono del barrio

Gabilondo es reconocida como LA panadería del Barrio Bellas Artes y no sólo por ser uno de los pocos lugares de ese rubro en la zona. Su fama va de la mano de los años que llevan en el sector con una oferta de calidad que se ha pasado por diversos tipos de panes, algunas pizzas y hasta focaccia, lo que nos convoca en estas líneas. Acá lo que se ofrece es una versión con cebolla ($4.100) que tiene una masa bien suave y esponjosa, cubierta con una buena cantidad de cebolla apenas dorada. Muy rica. Aunque claro, si uno pasa por Gabilondo seguro se lleva la focaccia y algo más.

José Miguel de la Barra 463, Santiago.

Para compartir

Otro lugar, con varias sucursales en Santiago, con buenas focaccias es Mercantino. Especializados en pizzas, también ofrecen algunas focaccias que vale la pena destacar. De tamaño familiar ($9.990) e ideales para compartir, tienen una con salsa de tomates, tomates cherry, sal de mar y aceite de oliva que es casi una pizza. Otra más delicada con un mix de aceitunas negras y verdes más aceite de oliva que no está nada mal. Y claro, una clásica con cebolla, orégano, sal y aceite de oliva. Todas con la misma masa firme, pero que se humecta muy bien con los distintos ingredientes que llevan encima.

www.elmercantino.cl

De todo tipo

Si no están muy decididos ni convencidos por qué tipo de focaccia probar, les conviene visitar -o pedir- a Brubakery, un lugar donde lo que manda es la variedad en este tipo de preparación. Me explico. Si bien tienen una muy buena focaccia simple, sin nada encima, por $2.200 el trozo; también ofrecen unas con aceitunas o tomates desde los $2.900. Ahora, si quieren algo diferente, pueden experimentar con sus muy buenos sándwichs de focaccia con mortadela o jamón crudo a $5.900. Además, tienen otros sandwichs con jamón crudo, salmón y hasta pollo; desde los $9.900. Como si esto fuera poco, también ofrecen una muy buena focaccia estilo pizza margarita. En resumen, hay para todos los gustos.

José Alcalde Délano, teléfono 229932116, Lo Barnechea.

Un clásico

Durante muchos años, tal vez décadas, uno de los pocos lugares donde se podía conseguir focaccia en Santiago era en la tradicional pizzería Da Dino, donde tenían -y tienen hasta hoy- siempre en formato para llevar una focaccia con aceitunas y otra, mi favorita, con cebolla. Ambas por $5.000 y con esa masa alta y esponjosa de siempre del Da Dino. Un verdadero manjar.

www.dadino.cl