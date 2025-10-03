Viaje a la cima del Cerro San Cristóbal al estilo Pan de Azúcar: operador del famoso funicular brasileño busca hacerse cargo del Teleférico Pío Nono

El Servicio de Vivienda y Urbanización de la RM abrió una licitación en busca del concesionario del nuevo Teleférico Pío Nono. Entre los interesados figura el operador del teleférico en funcionamiento más antiguo del mundo y más importante de Brasil: el icónico funicular que llega a la cumbre del Pan de Azúcar. Subir a la cima del Cerro San Cristóbal ahora podría ser una experiencia similar a visitar Río de Janeiro, Brasil.

Subir a la cima del Cerro San Cristóbal ahora podría ser una experiencia similar a visitar la cumbre del Pan de Azúcar en Río de Janeiro, Brasil. El pasado 24 de septiembre, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana abrió una licitación para operar el Teleférico Pío Nono que se inaugurará a fines de este 2025. El nuevo teleférico del Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet), unirá el acceso Pío Nono con la cumbre de cerro San Cristóbal. Entre los interesados figura Grupo Iter, el operador brasileño del teleférico más importante de Brasil.

El teleférico, que comenzó su construcción en 2023, contempla mil metros de longitud y tres estaciones: Pío Nono-Zoo Nacional, Chile Nativo y Plaza México. Contará con 24 cabinas, de ocho personas cada una, y tendrá la capacidad de movilizar hasta 800 personas por hora. El recorrido desde el inicio hasta la última estación tendrá una duración total de entre 5 a 7 minutos. El nuevo transporte conectará el zoológico con la cima del cerro y se estima que traslade mensualmente a 200 mil visitantes.

El famoso funicular brasileño operado por Grupo Iter que llega directo a la cima del Pan de Azúcar, además, es el teleférico en funcionamiento más antiguo del mundo. Recibe 2,2 millones de turistas al año.

Concesión del Teleférico Pío Nono contempla un plazo de tres años

El operador brasileño Grupo Iter, a través de un consorcio con Chiletur, según consigna Diario Financiero, participó del proceso de licitación para la concesión y operación del teleférico por un plazo de tres años, con posibilidad de extenderlo a cinco. La primera etapa de postulaciones a la licitación termina el próximo 6 de noviembre.

“Quien se adjudique el concurso deberá hacerse cargo de todo el Sistema Teleférico (estaciones, cabinas, sala de máquinas y todo elemento al interior del área de concesión) cumpliendo con los estándares de seguridad, certificaciones y normas adecuadas para su funcionamiento indicadas en su oferta, y siempre con la finalidad de obtener el mayor beneficio posible y legítimo para el Parque y para sus visitantes”, se lee en las bases de la licitación.