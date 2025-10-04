“Estamos viviendo un tránsito claro hacia el fin del efectivo”: la irrupción sin marcha atrás de los medios de pago digitales en Chile

Una reciente encuesta reveló que 7 de cada 10 chilenos prioriza portar tarjetas frente al dinero físico. En la misma línea, un 48% admite que ya no suele llevar efectivo. Según el último informe de Sistemas de Pago del Banco Central, en nuestro país se realizan 374 pagos digitales anuales por persona mayor de 15 años, lo que representa un aumento de un 18,4% con respecto al año anterior.

Compartir

En el marco del aniversario 50 del peso chileno como moneda nacional, Mercado Pago y Criteria realizaron una encuesta para indagar en la percepción, expectativas y hábitos de los chilenos en torno al uso del dinero físico y digital.

De dicha manera, el mencionado estudio reveló una acelerada pérdida de protagonismo del efectivo frente a los medios de pago digitales, ya sean tarjetas u otros mecanismos electrónicos.

Los medios digitales se han vuelto cada vez más importantes en el día a día de los chilenos. De acuerdo a la citada encuesta, 7 de cada 10 personas en nuestro país prioriza portar tarjetas frente al dinero físico.

En la misma línea, un 48% de los encuestados admitió que suele no llevar efectivo en su tránsito cotidiano.

Al ser consultados por la utilidad del dinero en efectivo, los consultados aseguraron que esta se reduce a compras pequeñas, transporte y lugares donde no hay conexión o no aceptan otros medios de pago.

“En Chile estamos viviendo un tránsito claro hacia el fin del efectivo: prácticamente la mitad de las personas reconoce que suele andar sin billetes y le da prioridad a medios de pagos digitales”, declaró al respecto Matías Spagui, director senior de Mercado Pago.

“Esta tendencia muestra un cambio cultural profundo en nuestra sociedad y como industria tenemos el gran desafío de acompañar a las personas en todo este proceso, construyendo confianza y visibilizando los beneficios de un ecosistema sin efectivo”, agregó.

En esta misma materia, es preciso consignar que según el último informe de Sistemas de Pago del Banco Central, en nuestro país se realizan 374 pagos digitales anuales por persona mayor de 15 años, lo cual representa un aumento de 18,4% con respecto al año anterior.

En ese sentido, la tarjeta de débito sigue siendo el medio de pago más utilizado, mientras que el uso de las tarjetas de prepago muestra un crecimiento acelerado, aumentando un 213% respecto del año anterior.

Medios de pago y expectativas

El estudio también profundizó en el ámbito de las expectativas de los chilenos en cuanto a métodos de pago. En ese sentido, un 70% de los encuestados cree que en un futuro desaparecerá el efectivo. Un 48% de ellos estima que eso ocurrirá antes de 2040.

En directa relación con lo anterior, un 39% considera que el futuro de los pagos será desde un dispositivo electrónico (celular, reloj, pc, lentes), mientras que un 34% cree que los pagos serán principalmente biométricos (huella digital, iris, reconocimiento facial). Además, un 18% apunta a las tarjetas físicas (débito, crédito y prepago) y un 9% hace referencia a otros medios de pago.