Alexis Sánchez acapara elogios en España tras su gol ante Barcelona: “¡Qué manera de reivindicarse ante las dudas que generó su fichaje!”

El delantero chileno anotó la apertura de la cuenta en la goleada 4-1 que le propinó Sevilla a Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Una jornada de ensueño vivió este domingo el futbolista chileno Alexis Sánchez al reencontrarse con el Barcelona, el que fuera su club entre 2011 y 2014.

Sánchez, quien hoy defiende los colores del Sevilla, arrancó como titular en el equipo andaluz y anotó el primer tanto de este encuentro disputado en el estadio Ramón Sánchez, que terminó con triunfo 4-1 para su elenco.

A los 13 minutos de partido, y luego de una infracción penal en favor del Sevilla, Alexis tomó el balón y con un certero disparo venció al arquero polaco Wojciech Szczęsny. Al momento de festejar, no se guardó nada.

El tanto del tocopillano le inyectó confianza al equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda, que a los 30′ pudo aumentar su ventaja en el marcador a través de Isaac Romero.

La ventaja de dos tantos parecía justa para Sevilla, dado su control del juego. Sin embargo en el séptimo minuto de tiempo agregado del primer tiempo, Marcus Rahsford descontó para Barcelona.

Ya en la segunda etapa Barcelona tuvo varias ocasiones para empatar, la más clara a los 76′ cuando el arquero Odisseas Vlachodimos le atajó un penal Robert Lewandowski.

Ya sobre el final del encuentro, José Ángel Carmona (90′) y Akor Adams (90+6′) sellaron la goleada sevillista.

Alexis Sánchez, actuando como delantero cargado por la derecha, jugó hasta los 90+3′ siendo reemplazo por Chidera Ejuke. Al momento de salir de la cancha, recibió una efusiva ovación por parte del público local.

Gabriel Suazo, en tanto, estuvo durante el campo de juego durante todo el compromiso, siendo uno de los puntos altos de Sevilla desde su posición de lateral izquierdo.

¡OVACIÓN TOTAL PARA ALEXIS SÁNCHEZ!



El Ramón Sánchez Pizjuán, rendido a los pies del Niño Maravilla.

El impacto de Alexis en Sevilla

Al elogiar esta actuación de Alexis Sánchez ante Barcelona, el medio Estadio Deportivo, que sigue la actualidad del Sevilla, destacó el impacto que ha tenido el fichaje del tocopillano en el cuadro andaluz.

“Transformó con seguridad un penalti para marcar su segundo tanto tras el que le hizo al Alavés. Además suma una asistencia ante el Elche y fabricó el tanto de la victoria de Vallecas. ¡Qué manera de reivindicarse ante las dudas que generó su fichaje! Pasan los años, el hambre no lo pierde. No paró de correr, de lanzar desmarques, de tirar recortes, de ayudar en defensa”, fue el comentario que dejó el citado medio.

Diario de Sevilla, otro medio que cubre el día a día de los “nervionenses”, también destacó el desempeño de Alexis ante el Barça, con las siguientes palabras: “Tiene alma de líder y puso lo que había que poner. Calidad en el penalti, trabajo y un par de pases de calidad a Isaac”.