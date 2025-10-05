Se viene el Tiny Desk de 31 Minutos: este lunes será su estreno por NPR

“Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien específica, bien única y tienes que aprovecharla”, fue parte de lo que adelantó Álvaro Díaz.

Este lunes 6 de octubre se estrenará el esperado concierto de 31 Minutos en Tiny Desk, a través de las plataformas de la National Public Radio (NPR).

A partir de las 6:00 AM (hora de Chile), estará disponible el concierto del proyecto chileno encabezado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano.

En las cuentas oficiales de 31 Minutos se publicó un video protagonizado por Tulio Triviño, para generar el ambiente de previa de este anhelado concierto.

“¡Amigos! Por fin he llegado a Washington. Lugar famoso por el Capitolio, el Lago de los cisnes patos y, próximamente, del Tiny Desk de 31 Minutos. ¡No se lo pierdan!”, logra decir Tulio Triveño en medio de pausas y errores tan propios de su estilo.

En horas de este domingo, el músico Marcelo Wilson compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece el equipo de 31 Minutos en el icónico escenario de Tiny Desk.

“Ahí nervioso unos 31 minutos antes de grabar el Tiny Desk de 31 Minutos en NPR Music”, escribió Wilson al compartir el registro.

El Tine Desk es una “oportunidad única” para 31 Minutos

Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos y quien es la voz del personaje Juan Carlos Bodoque, adelantó parte de lo que será este concierto, el que calificó como “una oportunidad única”.

“Si bien es un espacio acotado, el Tiny Desk ya ha dado demasiadas pruebas de lo importante que puede ser dependiendo de tu performance. Es una gran oportunidad y cómo tú aprovechas esta oportunidad es lo importante”, declaró Díaz a The Clinic.

“Son alrededor de 15 minutos, tienes que elegir muy bien tu material. En el caso de nosotros, tenemos que adaptar esta mezcla que hacemos en vivo, de banda en vivo con títeres, a una performance en un espacio tan reducido”, agregó.

En la misma línea, Díaz contó que “estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien específica, bien única y tienes que aprovecharla”.