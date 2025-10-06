Changan Hunter REEV: la primera pick-up eléctrica de rango extendido en Chile

La nueva Changan Hunter REEV debuta en Chile como la primera pick-up eléctrica de rango extendido enchufable del mercado. Con un sistema que combina motores eléctricos y un generador a gasolina, ofrece una autonomía total de hasta 1.031 kilómetros y 131 km en modo 100% eléctrico. Disponible en versiones Luxury 4x2 y Elite 4x4, incorpora tracción integral, buen nivel de equipamiento, amplio paquete de seguridad y precios desde $29.990.000.

La Changan Hunter REEV es la primera camioneta eléctrica de rango extendido enchufable disponible en el mercado chileno. El modelo que busca abrir camino en el segmento de las pick-ups con bajas y cero emisiones. Su propuesta combina un motor a combustión que actúa como generador y uno o dos motores eléctricos —según la versión—, alcanzando una autonomía total de hasta 1.031 kilómetros.

Tecnología REEV y autonomía extendida

La clave de la Changan Hunter REEV está en su tren motriz REEV (Range Extended Electric Vehicle). Este sistema emplea un propulsor turbo a gasolina de 2.0 litros únicamente para recargar la batería de litio ferrofosfato de 31,18 kWh. Gracias a esta configuración, la pick-up ofrece hasta 131 km en modo eléctrico puro (según ciclo NEDC) y, al combinarse con el generador a combustión, una autonomía superior a los mil kilómetros.

La versión Luxury 4×2 entrega 130 kW y 320 Nm en el eje trasero, mientras que la Elite 4×4 suma un segundo motor frontal de 70 kW que eleva el torque a 450 Nm, además de incorporar tracción integral.

Diseño exterior y dimensiones de la Changan Hunter REEV

Aunque comparte plataforma con la variante diésel, la Hunter REEV presenta un rediseño completo. En el frontal destacan la parrilla tipo cascada y los faros LED de doble nivel. La zaga incorpora ópticas verticales y un portalón con peldaño.

Las dimensiones son de 5.380 mm de largo, 1.980 mm de alto y 1.885/1.875 mm de ancho, con una distancia entre ejes de 3.180 mm. La zona de carga mide 1.600 mm de largo, 1.595 mm de ancho y 520 mm de alto, con capacidad para transportar hasta 940 kg en la Luxury y 900 kg en la Elite, además de remolcar 2.500 kg con freno.

Interior y conectividad

El habitáculo de la Changan Hunter REEV mantiene el estilo moderno con un panel digital de 7,5” unido a una pantalla central de 12,3”. Ambas versiones incluyen Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico, climatizador y un sistema de sonido de seis u ocho parlantes.

La versión Elite 4×4 suma asientos calefaccionados con regulación eléctrica y tapiz en ecocuero. La calidad percibida apunta a un espacio confortable y tecnológico, orientado al uso urbano y profesional.

Seguridad y asistencia a la conducción

La Hunter REEV está equipada con un completo paquete de seguridad: cuatro a seis airbags según versión, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, EBD, control de tracción y estabilidad, asistente de arranque y descenso en pendiente, cámara 360° con vista en 540° y alerta de salida de carril. La Elite 4×4 agrega control de balanceo de remolque.

Precios, garantía y disponibilidad

La Changan Hunter REEV ya está disponible en Chile con precios de lanzamiento desde $29.990.000 para la versión Luxury 4×2 y $33.990.000 para la Elite 4×4, ambos valores con IVA y bonos incluidos.

La garantía cubre 5 años o 100.000 km de parachoque a parachoque, 5 años o 150.000 km en tren motriz y 8 años o 120.000 km para la batería de alto voltaje.