El exitoso debut de “Fiebre de Baile”, la apuesta de entretenimiento de CHV, fue lo más visto del domingo en TV abierta

El programa conducido por Diana Bolocco marcó el regreso del clásico formato a Chilevisión tras más de una década, liderando el rating con un peak de 832 mil espectadores y consolidándose como lo más visto del día.

“Fiebre de Baile” regresó la noche de este domingo después de más de una década, esta vez por las pantallas de Chilevisión. El programa de entretenimiento busca volver a encender la pantalla en horario prime, y en su primera edición lo consiguió.

En su estreno, el formato consistió en duelos entre los participantes, quienes interpretaron distintos ritmos musicales. Entre ellos destacaron el exfutbolista Esteban Paredes, el actor Gabriel Urzúa, Princesa Alba y Cony Capelli, entre otros.

Conducido por Diana Bolocco, el programa lideró el rating al registrar un peak de 832 mil personas y una audiencia promedio de 653.724. En ese mismo horario (de 22:30 a 00:47 horas), Mega obtuvo 529.901 espectadores; Canal 13, 380.891; y TVN, 201.609.

El espacio no solo fue lo más visto en su franja, sino que también debutó como el programa más visto del día 5 de octubre, con un alcance total de 2 millones de personas y un promedio de 686 mil. Superó así al noticiario del mismo canal, además de a los programas “Testigo en la Frontera” y “133: Atrapados por la Realidad”, ambos de Mega.

Sumado al positivo debút del estelar de baile, Chilevisión también lideró el sábado y el viernes, pero de la mano del Mundial Sub-20, con los partidos de Chile-Egipto y Argentina – Italia.

Desde Chilevisión informaron que, a partir de esta semana, “Fiebre de Baile” será transmitido en vivo de lunes a miércoles después del noticiero central. Además, contará con presencia en el ecosistema digital del canal con la previa de “The Ellas Show” y el react de Claudio Michaux, en directo desde el mismo estudio del programa.

En total, son 18 participantes quienes se enfrentan en esta primera etapa en duelos: Michelle Carvalho vs. Raquel Castillo, Esteban Paredes vs. Kike Acuña, Nicole Moreno vs. Dani Castro, Cony Capelli vs. Faloon Larraguibel, Princesa Alba vs. Skarleth Labra, María José Quiroz vs. Pastelito, Francisco Reyes Cristi vs. Gabriel Urzúa y Luis Jara Jr. vs. Ini Cifuentes.

El jurado, compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian, eligió a los ganadores y perdedores del capítulo, quienes defenderán su permanencia durante la semana.

El estreno estuvo marcado por el talento de los concursantes, entre ellos Princesa Alba, Cony Capelli, Skarleth Labra y María José Quiroz, quienes sorprendieron con sus habilidades en la pista de baile. Entre los ganadores de la primera jornada estuvieron Cony Capelli, Michelle Carvalho, Gabriel Urzúa, Nicole Moreno, Esteban Paredes, Princesa Alba, María José Quiroz y Luis Jara Jr.. Tras estos resultados, la programación semanal continuará con los enfrentamientos de los ganadores el lunes, los duelos de los perdedores el martes y, finalmente, la definición del inmune de la semana y del primer eliminado o eliminada de la competencia el miércoles.