La nueva etapa de Alexis Zamora en Chilevisión tras polémico despido de Canal 13: doble cargo y con Detrás del Muro como primer desafío

Tras su sorpresiva salida de Canal 13, Alexis Zamora se integró a Chilevisión como director digital y productor ejecutivo de entretención, sumándose al equipo liderado por Julio César Rodríguez para impulsar nuevos contenidos en vivo y fortalecer la estrategia multiplataforma del canal.

La primera semana de septiembre fue un remezón para Canal 13. Pasaron distintas cosas: primero, un reportaje de Chilevisión provocó la salida del directorio de Patricio Góngora. Poco después, despidieron a varios empleados, incluyendo a Alexis Zamora, quien hasta entonces se desempeñaba como director de Programación de la señal.

Su periodo de cesantía fue breve: rápidamente fue convocado por Chilevisión para sumarse al proceso de transformación que lidera Julio César Rodríguez, quien desde julio ejerce como ejecutivo del canal.

Zamora llegó a la estación para asumir una doble función. Por un lado, se desempeñará como director digital, a cargo de los contenidos multiplataforma, un área que ha cobrado gran relevancia y que ha generado buenos resultados con formatos como las transmisiones react, donde figuras jóvenes difunden contenido a través de plataformas como YouTube.

Su rol en el área de entretención

Además, asumió el rol de productor ejecutivo de los programas de entretención, teniendo como primer desafío su trabajo en “Detrás del Muro”, el espacio de comedia y humor que desde hoy presentará un importante cambio. La emisión de este jueves se realizará completamente en vivo, al estilo de lo que fue la era de Kike Morandé en Mega.

En conversación con The Clinic, el nuevo productor y director digital de Chilevisión agradeció la oportunidad de integrarse al equipo a pocos días de su desvinculación de Canal 13.

“Lo que quiero es colaborar con el canal, que tenga más contenido, sobre todo en vivo, desde lo digital y también con los programas de entretenimiento como El Muro. Es un buen momento para llegar aquí”, señaló Zamora.

Dentro de sus objetivos también está potenciar los contenidos digitales. “En el caso de un canal de televisión, los contenidos digitales provienen de la pantalla abierta; sin embargo, hoy cada vez más se desarrollan producciones propias”, explicó.

Zamora destacó además que su conversación con Julio César Rodríguez fue clave para definir el rumbo y diseñar nuevas fórmulas que permitan fortalecer la conexión del público con las multiplataformas del canal.

Así, Alexis Zamora inicia una nueva etapa en televisión tras su amarga salida de Canal 13, donde reconoció no haber comprendido del todo su despido, considerando que durante su gestión la señal pasó del cuarto al segundo lugar en rating. Su puesto, en tanto, fue ocupado por Pamela Díaz.

En la nueva casa televisiva de Zamora, quien ya tuvo un paso que terminó en 2019, viven una semana dulce con el exitoso debut de Fiebre de Baile, que se posicionó como lo más visto, volviendo a encender el prime de Chilevisión. Un buen ambiente que Zamora admite que se siente y en el cual espera poder aportar desde su doble rol.