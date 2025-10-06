Inclusión del aborto en el anexo programático de Jeannette Jara reabre debate entre el comando y la Democracia Cristiana

En el programa de Jara no se habla de aborto, sino de “interrupción del embarazo”, y aunque no se formula una propuesta concreta —más bien se plantea abrir el debate sobre el proyecto que ya ingresó el Gobierno a la Cámara de Diputados—, en la Democracia Cristiana esa sola mención generó incomodidad. “El aborto no suma voluntades, ni por criterios éticos y valóricos, ni desde el punto de vista electoral”, advirtió el jefe de bancada DC, el diputado Héctor Barría.

Expectación había en el oficialismo y en la Democracia Cristiana (DC) ante la publicación del anexo del programa de gobierno de la candidata presidencial Jeannette Jara, documento que detalla los ejes programáticos presentados al Servicio Electoral en agosto.

Si bien las mayores expectativas estaban puestas en las definiciones económicas y de política internacional, en la DC existía además una aprensión particular: la eventual inclusión del aborto como tema programático. La candidata había asegurado previamente que no formaría parte de su programa, pues para los democratacristianos no es un debate prioritario y, en pos de la unidad, indicó que no tomaría ese debate como prioridad.

Sin embargo, el anexo finalmente incluyó una referencia a la “interrupción del embarazo”, señalando que la candidatura “estará disponible para un debate democrático para el avance en los derechos de las mujeres”.

Esto, considerando que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó este año dicho proyecto y actualmente se encuentra tramitándose en el Congreso y, en caso de que Jara resulte electa, el oficialismo estará por impusar dicho debate a contrapelo de las pretensiones de la Democracia Cristiana.

Superar el aborto y enfocarse en economía: el foco de la DC

La mención generó incomodidad en parte de la DC. El jefe de bancada, Héctor Barría, expresó abiertamente su disconformidad: “Algunos sectores del oficialismo quieren ganar la presidencial o solo están preocupados de sus parlamentarias y de sus consignas. El aborto no suma voluntades, ni por criterios éticos y valóricos, ni desde el punto de vista electoral, que si bien es secundario, no deja de ser importante”.

Barría, en una línea contraria, llamó a “enfocarse en los temas que suman y que unen”, como el salario vital, aunque con condiciones: “Estamos de acuerdo con el sueldo vital siempre que haya una fuerte reactivación económica. No podemos prometer un salario mínimo de 750 mil pesos si no generamos políticas para apoyar a las pymes y subsidios en esa línea”, advirtió.

El parlamentario insistió en que “el aborto divide”. Por eso, agregó, “hay que poner el foco en ganar las elecciones presidenciales, no en levantar pancartas que solo siguen a las candidatas y candidatos de la Región Metropolitana”.

El vicepresidente de la Cámara y vocero de la candidatura, Eric Aedo, también abordó el tema. Afirmó que la DC “nunca se ha restado de ningún debate nacional” y que está disponible para discutir incluso los temas más complejos, aunque precisó su postura:

“No somos partidarios del aborto libre. Apoyamos las tres causales y creemos que con eso el tema ha quedado superado desde el punto de vista médico y moral. No están nuestros votos para avanzar más allá”.

Aedo coincidió en que el eje de la discusión programática debe centrarse en “crecimiento económico, vivienda y distribución de la riqueza”, insistiendo en que el debate sobre aborto no debe eclipsar las prioridades sociales y económicas del programa.

De hecho, fue el propio presidente de la Democracia Cristiana, el senador Francisco Huenchumilla, quien envió un comunicado con su análisis sobre el detalle del programa. En él, optó por centrarse únicamente en el plan económico, respecto del cual señaló: “Puedo manifestar mi conformidad con su enfoque y propuestas”.

Sobre el tema del aborto, en cambio, Huenchumilla no ha emitido declaraciones. En la DC reconocen que se trata de un punto sensible que podría reabrir diferencias internas, por lo que, según comentan fuentes del partido, la instrucción por ahora es concentrarse en las materias que generan consenso entre la tienda y la candidatura de Jara.