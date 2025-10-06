“Pueden aparecer efectos secundarios, como visión borrosa y arritmia”: Los riesgos de automedicarse con antihistamínicos en primavera

Con la llegada de la primavera a Chile, el uso de antihistamínicos sin receta aumenta para aliviar síntomas alérgicos comunes. El académico de la Universidad Central, Pedro Verdugo, explica cuáles son los medicamentos más seguros, sus posibles efectos secundarios y cuándo es imprescindible consultar a un especialista.

La primavera ya se dejó sentir en Chile y trajo consigo un clásico de la temporada: las alergias. Sus síntomas, como los estornudos, congestión nasal, picazón ocular y lagrimeo, llevan a muchos a consumir antihistamínicos para combatirlos.

De acuerdo con el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Pedro Verdugo, estos medicamentos son “muy seguros” y sus efectos secundarios se han disminuido con el tiempo. Sin embargo, se debe tener especial precaución con aquellos que son más antiguos, como la clorfenamina y la hidroxicina. “Las personas pueden incluso disminuir los reflejos, su capacidad de alerta, y eso es más peligroso en personas que conducen vehículos y manejan maquinaria”, explica Verdugo.

Los antihistamínicos de primera generación, como los mencionados anteriormente, duran menos tiempo y provocan más efectos secundarios. Por otro lado, los de segunda generación, como la levocetirizina y la loratadina, tienen una duración más prolongada y producen menos reacciones adversas. Sobre estos últimos, Verdugo afirma que son bastante seguros de utilizar.

Cuando los antihistamínicos se consumen en mayor cantidad de la recomendada, “pueden aparecer efectos secundarios, como visión borrosa y arritmias”, señala Verdugo.

El académico agrega que las poblaciones de riesgo, como las embarazadas, los adultos mayores y niños menores de 2 años, no deben consumir estos medicamentos sin indicación médica. “Los ancianos generalmente toman varios medicamentos, lo que pueden generar alguna interacción no deseada o que un medicamento deje de tener su acción”.

Además, Verdugo explica que “no se recomienda que estos medicamentos se ocupen con anticoagulantes o se utilicen con otro antihistamínico porque pueden potenciar los efectos”.

Casos en los que consultar a un especialista

Generalmente, quienes presenten síntomas como somnolencia excesiva, visión borrosa, mareos o sequedad de la boca “deben, de forma inmediata, descontinuar el uso de ese antihistamínico y consultar a un especialista”, explica Verdugo.

En caso de presentar una reacción alérgica al antihistamínico, el académico hace las mismas recomendaciones, especialmente si los síntomas no ceden o aparecen señales de alarma como compromiso de la vía respiratoria, debilidad extrema o desmayos.

Por último, para esta temporada primaveral, Verdugo recomienda acudir a controles médicos para evaluar si el medicamento está dando resultados o si es necesario cambiarlo por otra familia de antialérgicos. En algunos casos, incluso puede requerir incorporar otros fármacos, como corticoides nasales.