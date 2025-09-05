Invierno más cálido y sequías: las razones detrás del adelanto de las alergias primaverales y las recomendaciones para prevenir los síntomas

El adelanto de las alergias típicas de primavera en Chile se vincula con un invierno más cálido y sequías en la zona central del país. El doctor Daniel Skorka explica los factores y entrega recomendaciones para prevenir los síntomas.

Chile está ad portas de la primavera, que, de acuerdo con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), comenzará este lunes 22 de septiembre a las 15:19 horas. Si bien en el país sigue siendo invierno, ya se está dejando sentir un problema clásico de la siguiente estación: las alergias. La mayoría de las personas conocen bien sus síntomas: estornudos, congestión nasal, picazón ocular y lagrimeo.

Dichas alergias ocurren debido a las reacciones inmunológicas generadas por el cuerpo frente al polen de los árboles, malezas y pastos. Según el doctor y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Daniel Skorka, durante esta temporada también podrían aumentar las consultas de crisis asmática relacionadas a la exposición al polen.

De acuerdo con Skorka, el adelanto de las alergias se debe al invierno más cálido de este año, que provocó que “la liberación de pólenes fuera mucho antes del mes de septiembre”. También influyeron las sequías prolongadas en la zona central de Chile.

“Todos estos factores aceleran los ciclos de floración y esto a su vez incrementa la concentración de grano de polen en el ambiente. Por lo tanto, también va a prolongar la temporada alérgica de nuestros pacientes”, explica Skorka.

Para prevenir la exposición al polen, el doctor recomienda ventilar bien la casa, cerrar ventanas en horarios de alta polinización (6:00-10:00 y 19:00-22:00 horas) y usar lentes de sol. También sugiere “iniciar las terapias farmacológicas que ya son conocidas por los pacientes precoces una vez que inician los síntomas alérgicos”.

El adelanto de las alergias ya es una tendencia: si persisten las condiciones climáticas de invierno cálido y sequía, Skorka señala que se podría predecir una temporada de alergias más larga y con más síntomas para los pacientes.