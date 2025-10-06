Ventas de autos en Chile septiembre 2025: fuerte repunte del mercado

Ventas de autos en Chile durante septiembre 2025 muestran alza por la aplicación de la norma Euro 6c y año modelo 2026. Conoce cifras y tendencias clave del mercado.

Las ventas de autos en Chile en septiembre de 2025 marcaron un punto de inflexión para la industria automotriz nacional. Con 31.871 unidades comercializadas, el mercado registró un crecimiento mensual del 23,7%, según el informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). Detrás de este repunte se encuentran dos factores coyunturales: el inicio de la aplicación de la norma Euro 6c, la más avanzada en la región, y la llegada del año/modelo 2026, que comenzó a regir el 1 de septiembre.

Ambos elementos actuaron como catalizadores de la demanda. Muchos consumidores y flotas adelantaron sus compras ante el cambio normativo, buscando aprovechar los últimos modelos bajo la norma anterior y, al mismo tiempo, acceder a tecnologías más eficientes y limpias. La ANAC destacó que esta transición representa “una excelente noticia para el país”, al alinear la oferta local con los estándares globales de sostenibilidad y reducir la brecha tecnológica respecto de los mercados desarrollados.

SUV y camionetas lideran el crecimiento del mercado automotor chileno

En un contexto de recuperación general, los SUV se consolidaron como el segmento más dinámico, con un crecimiento interanual del 31% y 16.730 unidades vendidas en el mes. Le siguieron los vehículos comerciales (+17,2%), los de pasajeros (+16,9%) y las camionetas (+15,9%). En conjunto, estos segmentos acumulan 231.870 unidades durante los primeros nueve meses del año, lo que equivale a un aumento de 4,6% respecto de 2024.

La preferencia del público por vehículos modernos, con mayor equipamiento tecnológico y motorizaciones eficientes, continúa desplazando a los modelos tradicionales. El auge de los SUV responde no solo a la moda, sino también a su versatilidad y a la amplia oferta de marcas chinas y coreanas que compiten en el segmento con precios atractivos.

Ranking de marcas: Toyota y Suzuki mantienen el liderazgo

En septiembre, Toyota volvió a ocupar el primer lugar del mercado con 2.484 unidades, seguida por Suzuki (2.420), Hyundai (1.991), Kia (1.910) y Peugeot (1.599). En el acumulado anual, Toyota también se mantiene como líder con 18.364 unidades, reforzando su posición en camionetas, SUV y vehículos de pasajeros. Suzuki, Hyundai y Kia completan el podio en el balance de 2025.

Entre las marcas de mayor crecimiento destacan GWM y Changan, ambas de origen chino, que avanzan posiciones gracias a su oferta de SUV y camionetas con motorizaciones híbridas suaves y precios competitivos. En tanto, las europeas Peugeot y Citroën mantienen una participación relevante en vehículos comerciales, impulsadas por el aumento de las flotas de reparto urbano.

Factores regionales: Magallanes y Biobío lideran las alzas

El dinamismo del mercado no fue homogéneo. Las mayores expansiones se registraron en Magallanes (+43,8%), Biobío (+36,2%) y la Región Metropolitana (+31,1%). En contraste, algunas zonas como Los Ríos (-15,7%) y O’Higgins (-8,4%) mostraron contracciones, asociadas a una menor renovación de flotas comerciales.

La Región Metropolitana concentró el 62,5% de las ventas del mes, con más de 19.900 unidades, lo que confirma su peso estructural en el mercado automotor chileno. No obstante, el crecimiento en regiones extremas como Magallanes sugiere un proceso de renovación acelerada del parque vehicular fuera de Santiago, favorecido por incentivos logísticos y programas regionales de transporte.

FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO

Ventas de autos en Chile septiembre 2025 impulsan también camiones y buses

El informe de la ANAC también muestra una evolución positiva en el transporte pesado. Las ventas de camiones alcanzaron 1.265 unidades en septiembre, un 11,1% más que en 2024, mientras que el acumulado del año sube 6,4% con 9.144 unidades. El segmento de buses tuvo un crecimiento aún más notable: 267,4% interanual en el mes, gracias a la incorporación de buses RED y estándar RED en regiones, que ya representan el 42% de las unidades vendidas en 2025.

Estos datos reflejan un esfuerzo coordinado entre el sector público y las empresas transportistas para modernizar la flota, con foco en eficiencia energética y menores emisiones.

Perspectivas para el cierre del año

Con el impulso de septiembre, la industria automotriz chilena enfrenta el último trimestre de 2025 con optimismo moderado. El cumplimiento de la norma Euro 6c marcará una renovación tecnológica sin precedentes, aunque también podría encarecer los costos de importación y afectar la disponibilidad de ciertos modelos.

En este escenario, las proyecciones de la ANAC apuntan a un cierre de año con cifras estables o levemente positivas, consolidando una recuperación gradual tras dos ejercicios de contracción.