CEO del operador de Pan de Azúcar aborda interés por Teleférico Pío Nono: “Es una oportunidad estratégica de expansión internacional”

Sandro Fernandes, CEO de Grupo Iter -empresa detrás del funicular de Pan de Azúcar, en Río de Jainero- abordó el interés de la empresa por ganar la licitación para la operación, explotación y mantenimiento del Teleférico Pío Nono del Parque Metropolitano.

Fue el 24 de septiembre recién pasado cuando el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana (Serviu) abrió la licitación pública para la operación, explotación y mantenimiento del Teleférico Pío Nono del Parque Metropolitano, y del renovado funicular del mismo recinto. Y una de las empresas que ha manifestado formalmente su interés para participar del proceso es Grupo Iter, operador brasileño que competirá en un consorcio junto a Chiletur Copec.

El Teleférico Pío Nono es un proyecto de transporte turístico que complementará el funicular y el teleférico existente en el Parque Metropolitano. Contará con tres estaciones —Pío Nono, un punto intermedio junto al Zoológico Nacional/Chile Nativo y Plaza México en la cumbre—, y recorrerá una distancia de un kilómetro en aproximadamente siete minutos.

Su objetivo es conectar el acceso principal del parque con la cima del cerro San Cristóbal, mejorando la movilidad interna y ofreciendo una experiencia turística panorámica de Santiago.

Al ser consultado sobre el interés por el proyecto, Sandro Fernandes, CEO de Grupo Iter, plantea a The Clinic que “el nuevo teleférico de Santiago es una puerta de entrada para miles de personas al cerro San Cristóbal y al corazón del Parque Metropolitano, un ícono natural y cultural de la ciudad”.

“Este proyecto refleja todo lo que valoramos: sostenibilidad, contacto con la naturaleza y promoción del turismo. Operar este teleférico sería un honor y una responsabilidad que estamos preparados para asumir“, añade.

Así, Santiago tiene la posibilidad de operar su nuevo Teleférico Pío Nono al mismo estilo del funicular que funciona en la montaña Brasileña Pan de Azúcar, en Río de Janeiro. Se trata del más antiguo en funcionamiento del mundo, con más de 2,2 millones de visitantes al año y una disponibilidad operativa del 99,7 %.

El interés de Grupo Iter por el Teleférico de Pío Nono

El portafolio de Grupo Iter también incluye el Parque do Caracol en la Serra Gaúcha, la unidad de conservación Parque Estadual do Tainhas y la operadora C2Rio Tours & Travel, reconocida entre las más valoradas de Río. “Estos proyectos nos han dado un conocimiento profundo sobre cómo operar de manera eficiente, segura y sostenible en lugares de alta demanda turística”, apunta Fernandes.

—¿Por qué nuestro país? ¿Qué oportunidades ven en el mercado chileno?

—Chile es un país con una gran vocación turística, una geografía única y un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible. Para nosotros, representa una oportunidad estratégica de expansión internacional en un mercado maduro y estable, con alto potencial de crecimiento en experiencias turísticas de calidad. Creemos que podemos aportar valor a este ecosistema con nuestra experiencia en la gestión de destinos icónicos.

—¿Qué aprendizajes han tenido de operar parques de gran magnitud?

—Aprendimos que cada parque tiene su alma, y gestionarlo va más allá de la operación técnica. Implica dialogar con la comunidad, respetar el entorno natural y la comunidad circundante, innovar continuamente en la experiencia del visitante y garantizar accesibilidad y seguridad para todos.

La planificación de largo plazo y la gestión responsable son fundamentales para mantener el equilibrio entre turismo y conservación.

Ya pensando en lo que diferencia a Iter y su aporte para el turismo en Chile, Fernandes recalca que “nuestro enfoque es combinar excelencia operativa con propósito. No solo queremos transportar personas, sino generar experiencias memorables que conecten con la cultura local y la naturaleza. En Chile, visualizamos una contribución que va desde la creación de empleos de calidad hasta la promoción del destino a nivel internacional. Queremos ser aliados del desarrollo turístico chileno, con una mirada de innovación, inclusión y sostenibilidad”.

—En términos de servicio ¿qué podrían esperar los visitantes al Cerro San Cristóbal si Iter ganara la licitación?

—Si Iter gana la licitación para operar el Cerro San Cristóbal, los visitantes pueden esperar una experiencia turística de clase mundial, con estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad similares a los que ofrecemos en el Parque Bondinho Pão de Açúcar, en Río de Janeiro, uno de los principales íconos del turismo en Brasil.

Nuestro compromiso es con la excelencia en la gestión y en la preservación del patrimonio natural y cultural, algo que también hemos demostrado en el Parque do Caracol, en Canela, donde implementamos mejoras significativas en la infraestructura, accesibilidad y oferta de servicios, siempre con foco en la experiencia del visitante y en la conservación del medio ambiente.