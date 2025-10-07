CMF dicta millonaria multa en contra de directores de IANSA por uso de información privilegiada en proceso de compra de acciones

La Comisión para el Mercado Financiero impuso multas de 7.200 UF a Jade Moore y Phillip Murnane, directores de IANSA, por comprar acciones con información privilegiada vinculada a la venta del negocio de alimentos para mascotas. La sanción se enmarca en una investigación que confirma la violación de la normativa vigente entre junio y julio de 2023.

Durante la mañana del martes 7 de octubre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Jade Moore y a Phillipp Murnane, directores de Empresas IANSA S.A., con 7.200 UF cada uno —equivalente a cerca de $285 millones— por comprar acciones con información privilegiada sobre el proceso de venta del negocio de alimentos para mascotas.

Según la resolución exenta de la CMF, ambos directores participaron en la adquisición de acciones de IANSA y de la Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. (Campos Chilenos) entre el 6 de junio y el 27 de julio de 2023, mientras se encontraban en posesión de información privilegiada.

El hecho en reserva

La información privilegiada correspondía al reinicio de las gestiones de venta del negocio de comida para mascotas de IANSA, acordado por el directorio en noviembre de 2022 y comunicado a la CMF como “hecho reservado” el 5 de diciembre del mismo año. Dicho carácter se mantuvo desde el 29 de noviembre de 2022 hasta el 27 de julio de 2023.

Así, en ese periodo, la sociedad ED&F Man Chile Holdings SpA —controladora de Campos Chilenos e IANSA— compró acciones de IANSA por unos $1,01 billones y de Campos Chilenos por $58 mil millones, con la participación y conocimiento de Moore y Murnane.

A diciembre de 2023, ED&F Man Chile Holdings SpA controlaba directa e indirectamente el 90% de las acciones de la empresa azucarera. Por otro lado, casi el 100% de los activos de Campos Chilenos correspondían justamente a la participación en IANSA.

De acuerdo con la resolución, Moore y Murnane no solo ejercían cargos en IANSA y en Campos Chilenos, sino que también tenían la calidad de directores o ejecutivos de la sociedad ED&F Man Holding Limited, controlador final del grupo.

La ley chilena prohíbe comprar o vender acciones cuando se tiene información privilegiada, es decir, cualquier dato relevante sobre una empresa que no sea público y que pueda hacer que el valor de sus acciones suba o baje. También incluye saber de antemano si un gran inversionista planea comprar o vender acciones.

Como consecuencia, la CMF los multó con cerca de $285 millones a cada uno. El proceso, en cambio, se cerró sin sanción respecto de un tercer involucrado: Dennis Trzeciak, director de Campos Chilenos y ejecutivo vinculado a ED&F Man Chile Holdings SpA.