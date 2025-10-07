El fallido intento de La Polar por obtener indemnización de $16 mil millones de sus exejecutivos por recordado caso de fraude financiero

La Corte Suprema confirmó el rechazo a la demanda de La Polar contra sus exejecutivos por el fraude financiero ocurrido entre 2006 y 2011. La empresa buscaba una indemnización de $16 mil millones, pero el fallo del máximo tribunal descartó aumentarla y la dejó en la resolución que había dado la Corte de Apelaciones: el pago de $8 millones, relacionados con una multa al SERNAC.

Compartir

El pasado lunes 6 de octubre, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó la demanda de la empresa La Polar a sus exejecutivos por daño moral y pago de honorarios. La empresa demandó a sus exejecutivos por el conocido caso de fraude financiero ocurrido entre 2006 y 2011. La Polar pidió una indemnización de $16 mil millones, sin embargo solo recibirá cerca de ocho millones de pesos.

El 9 de junio de 2011 marcó un antes y un después para la cadena de tiendas La Polar. Ese día, la empresa confesó que había repactado las deudas de las tarjetas de crédito de miles de clientes sin su autorización.

La demanda de la empresa responsabilizaba a sus exejecutivos por los daños causados. La Polar pedía a la justicia que le indemnizara por daño moral, pago de honorarios y daño emergente. Tras el recurso de casación de la empresa, La Corte Suprema aceptó solo una parte: los exejecutivos deberán pagar ocho millones de pesos correspondientes a una multa que La Polar pagó al SERNAC.

La Polar pedía $13 mil millones por daño moral y $3 mil millones por pago a honorarios

La empresa pedía montos bastante más altos, pero fueron rechazados por no contar con pruebas suficientes. Solicitaban $13 mil millones por daño moral y $3 mil millones, por honorarios que “La Polar supuestamente debió pagar a distintos profesionales que le han prestado servicios”, se lee en el fallo.

La Corte Suprema no identificó errores sobre cómo la Corte de Apelaciones manejó las pruebas, por lo tanto, rechazó el recurso de casación de La Polar, con la finalidad de aumentar la indemnización. “Se hace evidente la inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba por lo que no queda sino entender que la sentencia impugnada no quebrantó aquellos preceptos (…)”, sentencia el fallo.