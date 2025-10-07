Denuncian a director de Slep de Iquique por intervención político partidista tras invitar a José Antonio Kast y Rodolfo Carter a exponer a liceo

El Colegio de Profesores presentó una denuncia ante Contraloría, denunciando al Slep de Iquique de organizar una actividad con Kast, Carter, el candidato a diputado del Partido Social Cristiano, Cristian Cabezas, y miembros del equipo del candidato presidencial. Todo esto, denunció el gremio, fue sin autorización de docentes ni apoderados del Liceo Minero Juan Pablo II.

El Colegio de Profesores presentó esta mañana una denuncia ante Contraloría en contra del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Iquique (Slep), a quien acusan de intervencionismo político partidario.

En particular, denuncian hechos que “constituyen una vulneración grave al principio de prescindencia política que rige a la Administración del Estado y a la prohibición constitucional y legal de propagar tendencias político-partidistas en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente”.

Según denunció el gremio, el pasado viernes 3 de octubre en el Liceo Bicentenario Juan Pablo II, dependiente del Slep, se realizó una actividad liderada por el candidato presidencial republicano José Antonio Kast, quien llegó junto al candidato a diputado del Partido Social Cristiano, Cristian Cabezas, y el candidato a senador Rodolfo Carter.

En la actividad también participaron Iván Poduje, integrante del equipo de Kast, el diputado republicano Renzo Trisotti, y el ex consejero constitucional de la misma tienda, Sebastián Figueroa.

Esta instancia, denunció el gremio, tuvo “presentaciones artísticas y exposición de trabajos de estudiantes, uso de las instalaciones del establecimiento y reuniones con el equipo directivo. Todo ello sin conocimiento ni consentimiento previo del cuerpo docente ni de los padres y apoderados“. Además implicó la interrupción de clases regulares. El documento presentado en Contraloría constata que “se permitió el uso de un establecimiento público para actividades de proselitismo político y difusión de mensajes electorales, configurándose una infracción al deber de neutralidad institucional y a las normas sobre uso de bienes públicos con fines ajenos a la función educativa”.

Las irregularidades de la visita de Kast y Carter denunciadas por el Colegio de Profesores

El Colegio de Profesores constató que la invitación no autorizada por gran parte de la comunidad educativa de figuras como José Antonio Kast y Rodolfo Carter vulnera una serie de reglamentos constitucionales, así como decretos del Mineduc y de la Superintendencia de Educación.

“En consecuencia, la autorización o tolerancia de la actividad descrita por parte del Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Iquique constituye una infracción directa a los principios antes citados, configurando un uso indebido de bienes públicos y una intervención política en el ámbito educacional, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico chileno”, remarca el documento.

Colegio de Profesores presentando la denuncia en Contraloría.

El hecho fue denunciando por miembros de la comunidad escolar, que precisaron que no fueron advertidos de este acto.

Mario Aguilar, presidente del gremio, afirmó que “es claramente ilegal. Proselitismo directamente a la candidatura de José Antonio Kast, en un colegio público de la comuna de Alto Hospicio. Actividad, que, a nuestro entender, está absolutamente prohibida y Contraloría tiene muy claro que los funcionarios públicos no pueden en su horario laboral realizar actividades de este tipo y nos parece más grave aún, interrumpiendo las clases, porque ellas fueron suspendidas”.

Con esta acción, el Colegio de Profesores busca que Contraloría investigue esta situación, y la responsabilidad del Slep.