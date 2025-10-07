Mujer denuncia que iglesia en Villarrica le prohíbe el ingreso por ser lesbiana e ir “en contra de los principios de Dios”

Una mujer denuncia que el pastor de la iglesia cristiana a la que asiste, ubicada en Villarrica, prohibió su ingreso debido a su orientación sexual. Esto, luego de que subiera una foto a Facebook en compañía de su pareja del mismo sexo. Según relata la denunciante, el religioso llamó a su madre para comunicarle sobre su prohibición de asistir a las ceremonias, asegurando que varios adherentes a la iglesia le habían expresado su descontento.

Luego de subir una foto junto a su pareja del mismo sexo a redes sociales, la mujer (29) denuncia que nunca más pudo asistir a las ceremonias de su iglesia cristiana ubicada en Villarrica. Según relata, su orientación sexual generó molestia en el pastor de la iglesia y su hija, quienes no dudaron en prohibirle la entrada. El 27 de septiembre, la afectada se dirigió hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar la situación. Hoy, el caso está siendo investigado por la Fiscalía.

La mujer relata que el pastor de la iglesia se enteró hace nueve meses atrás de su orientación sexual. Sin embargo, la prohibición de entrar se produjo luego de que hiciera pública su relación en Facebook.

“Decidieron excluirme para siempre a mí y a mi madre de la iglesia”

“Recién cuando subí el 18 de septiembre una foto a mis redes sociales con mi pareja”, la hija del pastor y “otros hermanos de la iglesia reclamaron por mi orientación sexual”, relata la denunciante al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). “Decidieron excluirme para siempre a mí y a mi madre de la iglesia”, agrega.

El religioso se dirigió a la madre de la denunciante y le comunicó que ninguna de las dos podría ingresar de nuevo a la iglesia. La razón que le dio era que muchos adherentes estaban en contra de la orientación sexual de su hija por ir “en contra de los principios de Dios”, asegura.

“Ninguna institución del país está sobre la Ley”, precisó el Movilh. “La Ley Zamudio es muy clara en prohibir la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Esperamos que la Fiscalía investigue a fondo este caso y que tribunales resuelvan con justicia. La defensa de la igualdad no tiene frontera, ni orientación sexual o identidad de género, menos contradice la fe”, agregan desde el Movimiento.