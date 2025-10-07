Insólito video de funcionarias de salud realizando despedida de soltera en Hospital de Antofagasta genera críticas: “No sienten miedo ni vergüenza de hacer lo que quieran”

El registro, ampliamente difundido en redes sociales, muestra una oficina del Hospital Regional de Antofagasta decorada con globos, ropa interior, comida y vasos con bombillas eróticas.

Durante el lunes 6 de octubre se empezó a viralizar un video que denunciaba una despedida de soltera dentro del Hospital Regional de Antofagasta, presuntamente durante horario laboral.

En el video, que fue ampliamente difundido en redes sociales, se observa una oficina decorada con globos y ropa interior colgada en las paredes. Además, se ve una mesa con comida, bebidas y vasos con bombillas eróticas.

La indignación generalizada de los usuarios de redes sociales no tardó en aparecer. “Lo peor es que hay un montón de funcionarios afuera esperando una oportunidad, y como estos están apernados no sienten ni miedo, ni vergüenza de hacer lo que quieran, saben que son inamovibles”, fue uno de los comentarios.

Otro usuario dijo: “Ojalá que no quede como una denuncia solamente y las den de baja a todas y todos los que hayan participado”.

Según El Diario de Antofagasta, el video se publicó originalmente como una historia de Instagram en la cuenta de una funcionaria del hospital. Sin embargo, otra persona —quien prefirió no revelar su identidad— grabó las historias y denunció que la despedida se realizó mientras varios pacientes esperaban atención.

En las historias difundidas aparece el nombre de usuario que compartió originalmente el registro, y cuyo perfil de Instagram señala que es técnica en enfermería. El mismo medio revisó el portal de Transparencia del Hospital Regional de Antofagasta y reveló que una funcionaria con ese nombre trabaja en el recinto asistencial.

Sin embargo, aún no se aclara si todas las personas que aparecen en el video se encontraban en jornada laboral o en horario de descanso.

En conversación con The Clinic, desde el Hospital Regional de Antofagasta aseguraron que se “instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que resulten involucrados en los hechos descritos”.