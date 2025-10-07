Parlamentarios oficialistas ingresan acusación constitucional contra juez Ulloa a pesar de que la Corte Suprema resolvió mantenerlo en su cargo

La acción, liderada por el diputado socialista Daniel Manouchehri, se sostiene en el "notable abandono de deberes" afirman desde el grupo de parlamentarios que respaldan la acusación. Esto, luego de que la Corte Suprema, en el marco de un porceso sansonatiorio, no removiera de su cargo al juez que se ha visto involucrado en el Caso Hermosilla.

Compartir

El registro del celular de Luis Hermosilla reveló que el abogado intervino en al menos cuatro ocasiones para favorecer el nombramiento del juez Antonio Ulloa en distintas cortes. Más tarde, tras los reportajes de prensa y el allanamiento policial al domicilio del magistrado, se descubrió que Ulloa y Hermosilla habían coordinado gestiones para al menos 14 cargos judiciales de especial relevancia.

El caso puso en el ojo del huracán al juez Antonio Ulloa, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y llevó a la Corte Suprema a iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El pasado 30 de septiembre, la máxima instancia del Poder Judicial resolvió no removerlo de su cargo.

Con una votación dividida, siete ministros se pronunciaron a favor de su destitución y otros siete por mantenerlo en el puesto. Para concretar la remoción se requería una mayoría de 11 votos. En respuesta a esa decisión, parlamentarios del oficialismo presentaron esta tarde, a las 17:00 horas, una acusación constitucional en contra del pleno de la Corte Suprema.

El diputado socialista Daniel Manouchehri anunció a través de sus redes sociales que, junto a parlamentarios oficialistas de todas las bancadas, ingresarían una acusación constitucional. “Tenemos la convicción de que Chile merece tribunales justos, independientes y confiables”, señaló.

El legislador explicó que la motivación detrás de la acción se sustenta en que “la justicia no puede estar capturada por redes oscuras ni por los poderosos”, apuntando directamente a los cuestionamientos que rodean al caso del juez Antonio Ulloa.

Antes, el propio diputado socialista había explicado que la iniciativa se funda en “una serie de deberes que han sido infringidos por el juez Antonio Ulloa, los cuales han sido ampliamente descritos por reportajes de prensa, incluso por el sumario del que se ha tenido conocimiento a través de la Corte de Apelaciones, las resoluciones adoptadas y las votaciones de siete magistrados de la Corte Suprema”.

Un apoyo en la Cámara que puede crecer

A la acción también se sumaron parlamentarios de la Democracia Cristiana, entre ellos el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien, aunque no pertenece al oficialismo, es uno de los voceros de la candidata presidencial de la alianza progresista, Jeannette Jara.

Según fuentes parlamentarias, la acusación constitucional tendría posibilidades de prosperar, ya que algunos personeros de la oposición han manifestado su disposición a respaldarla.

Una de ellas fue la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, quien señaló que “si se ingresa a esta Cámara una acusación constitucional en su contra, yo estoy disponible para votarla favorablemente”.

La parlamentaria agregó que “me parece de la máxima gravedad, con los pocos antecedentes que se han filtrado de sus conversaciones (…) estas personas son las que dañan el Poder Judicial, una institucionalidad tan importante para nuestro país, que hoy enfrenta un descrédito tremendo”.