Corte Suprema al rojo: Remoción de ministra Verónica Sabaj del Poder Judicial complica el caso del ministro Antonio Ulloa

El cierre del caso Sabaj, con la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago removida de su cargo tras un duro fallo, complica el escenario para el controvertido Antonio Ulloa. En medio de ese escenario, el suspendido ministro mandó una carta a la Suprema en duros términos, exigiendo que se viera su causa esta semana que se inicia, en la que deberían integrarse sus dos votos en contra de la remoción, Diego Simpertigue y María Teresa Letelier.

La semana pasada en The Clinic Poder, el periodista Juan Diego Montalva dio cuenta del débil equilibro de fuerzas que hay en el Pleno de la Corte Suprema, a propósito del caso del suspendido ministro Antonio Ulloa.

Y es que el caso del controvertido juez Ulloa hizo evidente el quiebre que hay en el máximo tribunal del país, entre los que apoyan su destitución (8 supremos) y los que están por salvarlo (7 supremos). Por solo un voto la Suprema aceptó la apertura del cuaderno de remoción.

Dicha votación, más el próximo reintegro del ministro Diego Simpertigue al Pleno de la Suprema, le significaron buenas noticias a Ulloa, dado que le es factible proyectar la posibilidad de zafar de una remoción que anteriormente parecía segura.

Sin embargo la reciente remoción de Verónica Sabaj vuelve a complicar el escenario para Ulloa, a raíz de las similtudes entre ambos casos, los dos vinculados al denominado Caso Audio.

El Pleno de la Corte Suprema removió el miércoles de esta semana a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, con un duro fallo que destaca, entre otras faltas, que “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia”.

La casi unanimidad de la decisión –solo el ministro Mauricio Silva votó en contra– retumbó en el Palacio de Tribunales.

Ulloa contra el tiempo

El viernes, Antonio Ulloa mandó una carta a la Suprema en duros términos, exigiendo que se viera su causa esta semana que se inicia, en la que deberían integrarse dos ministros en contra de su remoción: Diego Simpertigue y María Teresa Letelier.

En la misma misiva, el suspendido ministro Ulloa exigió que al momento de resolver su caso, no voten suplentes como ocurrió sin problema en el caso Sabaj.

La decisión de la semana pasada, de disminuir a la mitad la suspensión de Ulloa, fue una buena noticia para el cuestionado ministro ahora que viene la votación de su posible remoción. Conocedores de la causa explicaron a Juan Diego Montalva que apurar el fallo lo favorece, porque su caso tiene varias aristas penales. Sería impresentable para la Corte Suprema salvar a Ulloa por un voto y que luego aparezca formalizado en alguna de esas causas.

Sorpresivo cambio de fechas

Al igual como ocurrió con Verónica Sabaj, el Pleno de la Corte Suprema tenía agendada la revisión del caso Ulloa para esta semana. Sin explicación mediante, el máximo tribunal decidió dejarlo pendiente –según señaló El Mercurio– por falta de quorum. “Todavía no se sabe cuándo se podrá revisar, pese a que se esperaba fuera antes del 18”, señala la publicación.

En el Palacio de Justicia señalan que lo mejor para el ministro Ulloa es que el Pleno revise su caso antes del 18 de septiembre y cuando regresen los ministros Letelier y Simpertigue.

Y e que esta semana estuvieron ausentes dos ministros cercanos a Ulloa. Por una parte la ministra María Teresa Letelier –cuestionada por no abstenerse en la causa, a pesar de la pública cercanía con Ulloa revelada en los chats de Hermosilla–, porque estaba en comisión de servicio.

Y por otro lado está el ministro Diego Simpertigue, casado con la notaria Gilda Miranda Córdova, ambos cercanos a Ulloa, está “haciendo uso de su feriado legal”, explican en la Corte. Ambos votos son clave para Antonio Ulloa.