Caso ministro Ulloa: Corte Suprema quebrada y señales que podrían derivar en la salvación del juez vinculado a Hermosilla, pese al recién abierto cuaderno en remoción

A mitad de semana y tras un fallo dividido, la Corte Suprema redujo de cuatro a dos meses la suspensión de Antonio Ulloa, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Junto con ello, solo por un voto (la votación fue 8-7) se mantuvo la decisión de abrirle cuaderno de remoción. En los pasillos de Tribunales, advierten que dichos antecedentes podrían permitirle a Ulloa evitar la destitución. Se trata del caso de mayor repercusión pública que ha afectado a la Corte de Apelaciones desde el retorno de la democracia.

El caso del juez Antonio Ulloa, suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en el contexto del denominado Caso Audio, ha provocado una grieta mayor en la Corte Suprema.

Aquello quedó en evidencia este martes, cuando en fallo dividido el máximo tribunal del país redujo de cuatro a dos meses la suspensión de Ulloa. Pero lo más sorprendente, es que solo por un voto (votación 8-7) se mantuvo la decisión de abrirle cuaderno de remoción.

“Es la señal de que Ulloa se salva”, le comentaron varios ministros de la Corte de Apelaciones al periodista Juan Diego Montalva, quien expone diversos detalles de este caso en la nueva edición de Poder, su newsletter semanal en The Clinic.

“Hay harto temor de que si lo salvan (a Ulloa) se empodere”, señalan los mismos ministros sobre el juez vinculado al abogado Luis Hermosilla.

Cabe consignar que solo el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y los ministros Leopoldo Llanos, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Elena Quezada y Jessica González “estuvieron por mantener la suspensión de funciones por el término de cuatro meses, dada la gravedad y reiteración en el tiempo de las infracciones”.

Lo anterior le permite “celebrar” a Ulloa. Y junto con ello, la votación dividida en cuanto a la apertura del cuaderno de remoción, le brinda un panorama más auspicioso, con el que incluso puede proyectar la posibilidad de zafar de una remoción que parecía segura.

Los siete ministros que rechazaron la apertura del cuaderno de remoción fueron Manuel Valderrama, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo.

Es decir, si Ulloa logra un voto más, conseguiría evitar su destitución. Y ese voto lo tendría: se trataría de ministro Diego Simpertigue, quien estaba de vacaciones para esta reciente votación. Con esa reincorporación, saldría la ministra suplente Elena Quezada, que votó contra Ulloa en el fallo del martes.

La relevancia del caso Antonio Ulloa

Se trata de un caso emblemático para el Poder Judicial, el de mayor repercusión pública que ha afectado a la Corte de Apelaciones desde el retorno de la democracia.

Para la Suprema tiene especial relevancia, porque afecta a una persona con dilatada carrera judicial, a diferencia del caso de Ángela Vivanco, que afectó a una entonces ministra sin carrera judicial porque no provenía del Poder Judicial. Vivanco ejercía en el cupo de jurista externa de la Corte Suprema, el que había obtenido solo un par de años antes de su destitución.

