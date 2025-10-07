René Casanova, director creativo de Casaideas y cómo se diferencian del retail y los mall chinos: “Nosotros conectamos desde la emoción”

El director creativo de Casaideas destaca la apuesta por el diseño propio y las certificaciones sostenibles como sello diferenciador frente al retail tradicional. Asegura que la marca busca conectar con las personas a través de la emoción y la calidad.

“Entras a la tienda y puedes ver una sensación que no la tiene un Ikea. Que no la tiene gran parte del retail y menos los malls chinos“. Todo lleno de color y dividido en las secciones de una casa y hasta productos de mascotas. Eso es lo que encuentra cada persona cuando entra a una tienda de Casaideas y eso es lo que busca resaltar su equipo creativo, quienes al año entregan seis colecciones.

René Casanova es el líder creativo a cargo de la Dirección de Arte de Casaideas y coordinador del Departamento de Diseño. Esto significa que es quien coordina un equipo de más de 30 personas que se encarga de dar vida a todos los diseños que se venden en las tiendas a lo largo del país.

En conversación con The Clinic, Casanova recalca que la empresa cotiza “los productos con certificaciones que son voluntarias. Eso es súper relevante para la marca, porque en el fondo no hay nadie que fiscalice nada, sino que es una cosa de la marca el querer tener productos certificados, sostenibles, conscientes con el medio y con las personas”.

“Nosotros sacrificamos harto margen en algunos productos por tener certificaciones, pero para nosotros es relevante que los productos tengan esa certificación y asegurarle a nuestros clientes que los productos son de alta calidad. Creo que eso es súper relevante. Esto lo tenemos considerado hasta en los productos de mascota, para nosotros esa línea es súper relevante, tan relevante como una juguetería, como niño. Por lo tanto nuestros productos de mascota también tienen certificaciones y creo que eso habla súper bien de nosotros”, recalca.

Viaje al interior de Casaideas

—¿De dónde viene la inspiración para los diseños de Casaideas?

—El proceso de inspiración tiene que ver básicamente con que nosotros trabajamos colecciones por temporada. Entonces, el invierno y el verano marcan como el inicio de lo que va a ser la propuesta. Esa propuesta generalmente está inspirada en la sensación que queremos trabajar, ya sea en invierno o verano. Esa sensación va recogiendo una carta de color, va recogiendo figuras, formas, estilos, materiales.

Todas esas cosas como que se mezclan y van generando como la inspiración de donde vamos a recoger todos los elementos constructivos para poder diseñar.

—¿Cómo es el proceso para seleccionar los diseños?

—Nosotros somos un departamento súper grande. Es un departamento que está dividido por espacios de la casa, tal como lo que pasa en la tienda. Hay un equipo que diseña para el living, para la cocina, para la mesa, para el dormitorio, el baño, etc. Entonces, cada uno de los equipos tiene una programación y en el fondo trabajamos con una (Carta) Gantt que funciona para todos igual. Porque básicamente el trabajo funciona en términos de las llegadas a tiendas.

Toda nuestra fuerza está en empujar a que los productos estén en la tienda en los momentos en que se ha definido que tienen que entrar. Ya sea en invierno que son dos llegadas de productos o en verano que son tres llegadas más la Navidad. En el fondo, la tienda recibe seis colecciones al año donde se ve una renovación constante.

¿Cómo se trabaja en cada uno de los equipos? En base a esta programación, hay un lineamiento que va a hablar de cómo vamos a abordar los diseños. Hay un feedback comercial que también nosotros manejamos números y en base a todos esos elementos nosotros vamos un poco como definiendo qué es lo que queremos hacer, cuál es la estructura de mix que queremos trabajar. Todo eso apoyado por la venta propiamente tal. Nosotros definimos un mix de productos que son exitosos. De productos que vamos a sumar, que aportan innovación, que aportan también algo a la marca. Porque, a pesar de que esto es retail, para nosotros no todo es negocio.

La marca tiene un rol de diseño súper importante, entonces nos permitimos tener un espacio para poner productos innovadores, distintos, diferenciadores. Que en el fondo no siempre tienen la venta que uno espera, pero que en el fondo le sirven a la marca para poder conversar de diseño, para instalar nuevas ideas y de acercar a la gente a productos que no están en el mercado también.

—¿Cómo definirían la esencia creativa de Casaideas en comparación a otras tiendas del retail o incluso con los malls chinos?

—La gran diferencia que tiene Casaideas es que la marca tiene un ADN que obviamente es muy propio y a partir de eso nosotros tenemos como definidos súper bien ciertas credenciales. La principal credencial que tiene la marca es el color, el color por sobre todas las cosas es el gran diferenciador. Tu entras a la tienda y puedes ver una sensación que no la tiene un Ikea, que no la tiene gran parte del retail y menos los malls chinos que no tienen consciencia de diseño, sino que son fábricas de productos no más.

Hay una paleta de color que nos va a hablar de una sensación de temporada, la manera en cómo hacemos las combinaciones de colores es algo súper estratégico de la marca. Eso en particular es algo que yo como Director de Arte trabajo en todas las temporadas, en ver cómo vamos a hacer las mezclas de las cartas de color para que sean distintas, para que resulten novedosas. Porque en el fondo nosotros no inventamos los colores, los colores son los que son y la gracia está en ir dándoles temperatura, jugando en la mezcla. Creo que ahí está la esencia de lo que pasa con Casaideas, que tiene un ojo y una especialización en el color, que es su gran plus.

—¿Qué es para ti liderar este equipo creativo sabiendo que la gente valora mucho sus diseños y los esperan ansiosos? Por ejemplo, hay muchas expectativas con respecto a lo de Navidad

—Es una cosa que yo siempre digo. Pero es súper bonito, más allá del diseño, hacer lo que a uno le gusta y diseñar en Chile no es fácil porque no hay muchos espacios. Entonces, liderar un equipo de 34 personas que están preocupadas de diseñar productos todo el año, productos que además responden a una función, a una estética.

La esencia de eso tiene que ver también con que nosotros conectamos desde la emoción. Y yo creo que eso es bien particular porque productos hay en todas las tiendas. La gran diferencia de nuestros productos es que a través de un lenguaje muy propio, que tiene que ver con la mezcla de factores, las paletas de color, los recursos gráficos, los materiales y ese elemento que es un poquito como intangible, que es esa conexión emocional que tenemos con el público, hace que los productos conecten de una forma muy particular.

Casaideas, si bien es una tienda de destino, también es un, como dicen muchos de nuestros clientes, es como un momento de relajo. Vengo a pasarlo bien, a sentirme contento, a emocionarme, como una especie de spa. Tu vienes a la tienda buscando algo que necesitas, pero terminas llevándote cosas que no tenías pensadas comprar. Creo que eso tiene que ver mucho con esa conexión. Hay cosas que las miras y sientes que tienen que ser tuyas, que tienen que estar en tu casa y eso es muy bonito. Me pasa que, en el fondo, nosotros hacemos productos, hacemos diseño y hacemos que ese diseño funcione para la gente. Porque hacer cosas que caigan en lo elitista, en un precio alto, que sea restrictivo, para nosotros no tiene ningún sentido porque nosotros queremos que cualquier persona que entre a la tienda se pueda llevar algo.

Casanova afirma que “detrás de la propuesta hay mucha conciencia. Hay una estrategia de precio, hay una cosa de querer ser masivos y democráticos, que es súper importante. No hay nada más bonito que hacer las colecciones, ver que los productos que hacemos temporada tras temporada son súper lindos, funcionan en términos prácticos y económicos. Nosotros mismos nos vamos poniendo techo todas las temporadas. Entonces, es muy desafiante”.

“El equipo es multidisciplinario. Tenemos gente que es diseñador gráfico, industrial, de ambientes, de productos. Es muy bonita la sinergia que pasa adentro también en términos de la expertise que hay. Nos pasa a la mayoría que cuando venimos a la tienda y vemos que la gente se lleva las cosas y se emociona y comentan, sentimos que lo logramos. Para mí en particular hay un motivo de orgullo de estar acá, de liderar un equipo súper grande, el más grande del país en términos de equipo de diseño y que en el fondo hacemos la pega nosotros, muy contentos, y yo creo que eso se refleja en los productos. Porque nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces, es como una cadena, yo encuentro que es como una cadena de valor. Yo me emociono diseñando, la gente se emociona al comprar, es una conexión como muy bonita, muy emocionante.

—¿Qué desafíos se vienen para el próximo año para Casaideas?

—Es súper desafiante porque nosotros tenemos que renovar esto seis veces al año. Entonces, en términos de diseño siempre estamos buscando nuevos referentes, nuevas fuentes de inspiración. Viajamos a ferias, viajamos a ciudades en particular a mirar lo que está pasando, lo que le pasa a las personas.

Creo que eso es súper importante porque nosotros diseñamos productos, pero productos que funcionan. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar súper conectados con los cambios que hay en los estilos de vida, en el factor inmobiliario, en el factor económico. Son muchas variables las que nosotros consideramos al momento de diseñar.

El desafío está siempre en ir conectando con las personas, con sus necesidades, con sus deseos, y a un precio justo. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, y la marca en sí misma, para nosotros es un gran desafío mantener que esto se vea siempre joven, renovado, moderno, atractivo. Por lo tanto, para nosotros la pega siempre, bueno, y es parte del trabajo del diseñador estar viendo cómo hacer el cambio e innovar.

