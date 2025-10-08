Desde Arica a conquistar Dubái: la historia de Ancestral Technologies, la startup chilena que compite en la semifinal de premio global de innovación

Ancestral Technologies, creada en 2018 en Arica, desarrolla tecnología que permite habilitar agricultura en entornos extremos sin depender de energía ni conectividad. La empresa fue seleccionada por ProChile para representar a Chile en Expand North Star, evento que se desarrolla en Dubái, donde compite por un premio de US$240 mil.

Ancestral Technologies es una startup chilena que nació en Arica el año 2018, que permite habilitar agricultura en entornos extremos sin depender de energía, conectividad, o infraestructura pesada. Y que fue seleccionada por ProChile para representar a nuestro país en Expand North Star, uno de los encuentros de innovación y negocios más importantes del mundo, que se lleva a cabo en Dubái.

De hecho, Ancestral es parte de la delegación chilena que acudirá al Innovation Summit Chile-Dubái, organizado por ProChile, evento que se llevará a cabo entre el 12 y 16 de octubre y que contará con la participación del director general de la entidad, Ignacio Fernández, además del presidente de Fundación Chile y cofundador de NotCo, Pablo Zamora, entre otros.

Los participantes del Expand North Star tendrán la oportunidad de presentarse en vivo ante inversores, medios tecnológicos, jueces globales y competir por un premio de US$240.000. Y Ancestral Technologies es una de las firmas que pasó a la semifinal de Supernova Challenge, el espacio de pitch de Expand North Star.

La historia de Ancestral Technologies

Patricio Arias, uno de los fundadores de Ancestral Technologies, junto a Franco Mendoza y Erick Hurtado, comenta a The Clinic que la startup nació “con la idea de construir una empresa tecnológica que pudiera impactar la economía local y competir en innovación desde el extremo norte del país”.

Menciona que por el 2018, decidieron analizar sus ventajas comparativas, y comprendieron que “el desierto mismo podía ser nuestro mejor laboratorio: un entorno exigente, con condiciones únicas, donde la agricultura enfrenta sus mayores desafíos. Así nació la visión de crear una startup de base científica y tecnológica (deeptech) enfocada en la agricultura del desierto”.

“Descubrimos que la tecnología traída desde otros lugares no resistía el clima extremo ni contaba con soporte local, lo que nos impulsó a desarrollar soluciones propias, diseñadas para prosperar en condiciones adversas. Con ese enfoque logramos nuestros primeros contratos y en 2021 recibimos el Premio Avonni a la Agricultura del Futuro”, acota.

Junto con ello, explica que la tecnología que utilizan, actualmente conocida como Kolonize, permite “habilitar agricultura en entornos extremos sin depender de energía, conectividad o infraestructura pesada”.

Esto, ya que integran monitoreo, control y reportabilidad, facilitando que comunidades, empresas y centros de investigación “produzcan alimentos donde antes era impensable”.

—¿Cómo lograron formar parte de esta delegación que viajará a Dubái?

—Fuimos seleccionados por ProChile para representar al país en Expand North Star, uno de los encuentros de innovación y negocios más importantes del mundo. En nuestro caso, la oficina regional de ProChile en Arica y Parinacota realizó una convocatoria focalizada en emprendimientos locales, y nosotros postulamos con nuestra propuesta de agricultura para entornos extremos.

—¿Qué se siente haber pasado a la semifinal del Supernova Challenge?

—Es un orgullo enorme. El Supernova Challenge reúne a más de 80 startups seleccionadas entre miles de postulantes de todo el mundo, así que ya estar ahí es un reconocimiento importante para nuestro equipo.Más allá de la competencia, lo que sentimos es propósito. No viajamos solo a representar una empresa; sentimos que estamos cumpliendo nuestro propósito: construir una identidad tecnológica desde el desierto, demostrando que Chile puede generar ciencia e innovación desde sus ‘fronteras’.

Llegamos con un modelo de negocio más maduro y validado en terreno, lo que nos ha permitido demostrar que el norte de Chile tiene mucho que aportar en resiliencia, tecnología y adaptación climática.

—¿Qué proyectan hacer en caso de ganar el concurso?

—Ganar no cambiaría demasiado nuestra hoja de ruta: seguimos enfocados en levantar capital para consolidar nuestro mercado trinchera en el norte de Chile y luego escalar hacia otros desiertos y zonas extremas de Latinoamérica. Nos gusta avanzar “lento y seguro”, como dice en los libros: Más camellos que unicornios —un enfoque realista cuando haces empresa desde un lugar tan desafiante y poco desarrollado como el nuestro—.

Hacia adelante, tenemos proyectos muy interesantes, varios de ellos en colaboración con la NASA, que buscan llevar la producción de plantas a entornos cada vez más extremos, en la Tierra y, eventualmente, más allá de ella.