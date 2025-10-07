La delegación que encabeza el director de ProChile y que integra Pablo Zamora, cofundador de NotCo, que busca expandir negocios en Dubái

Entre el 12 y 16 de octubre se desarrollará el Innovation Summit Chile-Dubái 2025, encuentro que tiene como objetivo generar alianzas comerciales para empresas nacionales de base tecnológica, que ofrecen soluciones innovadoras y sostenibles. Ignacio Fernández, director general de ProChile, explica que durante el evento buscarán "potenciar nuestra presencia en Emiratos Árabes y los países del Medio Oriente, junto con apoyar la diversificación de nuestras exportaciones".

Compartir

Dubái se ha consolidado como una plataforma estratégica para expandir negocios tecnológicos hacia Medio Oriente, África y Asia. Y es justamente esa ciudad de los Emiratos Árabes donde se llevará a cabo el Innovation Summit Chile-Dubái 2025, encuentro que tiene como objetivo generar alianzas comerciales para empresas nacionales de base tecnológica, que ofrecen soluciones innovadoras y sostenibles.

En conversación con The Clinic, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, entregó más detalles sobre el evento, que se desarrollará entre el 12 y 16 de octubre, y que albergará uno de los encuentros más grandes para startups e innovación tecnológica del mundo: Expand North Star.

“La delegación estará compuesta por doce empresas chilenas y contará con la presencia del presidente de Fundación Chile y cofundador de NotCo, Pablo Zamora, el Embajador de Chile en Emiratos Árabes Unidos, Patricio Díaz, y el agregado comercial de ProChile en Emiratos Árabes Unidos, Sharif Chacoff“, señala Fernández.

Además, señala que con este evento, desde ProChile buscan “potenciar nuestra presencia en Emiratos Árabes y los países del Medio Oriente, junto con apoyar la diversificación de nuestras exportaciones. Asimismo, que se generen oportunidades de negocios, que las empresas aceleren sus respectivos procesos de internacionalización y así, contribuyan a aumentar las exportaciones de nuestro país a Emiratos Árabes y el Medio Oriente”.

Más allá de la relevancia de reforzar la presencia de la oferta exportable chilena en mercados donde existen oportunidades, Fernández indica que “Emiratos Árabes Unidos es uno de los 16 países con mayor facilidad para hacer negocios del mundo, sede de uno de los puertos más importantes del planeta y pionero en crear un Ministerio dedicado exclusivamente a la Inteligencia Artificial, por lo que es un mercado importante para nuestra oferta exportable en servicios de innovación”.

Las empresas que participarán junto a ProChile en el evento de Dubái

El director general de ProChile también menciona que en total son doce empresas las que participarán, las que fueron seleccionadas a través de una convocatoria pública que, sostiene “despertó gran interés en el sector, con soluciones orientadas a la minería, a la educación, al sector financiero, a la construcción e incluso, al entretenimiento”.



“Entre la delegación chilena que estará presente en Dubái, se encuentran empresas como Value List, Isolcork, Work Mining Technologies, Medible Go, Ok to Shop, UmmIA, Lab ICT, Symbiosis Syntek, Ssindex, Insight Play AI, Chucao Tech y Ancestral Tech. Cada sector contribuye a mostrar la diversidad de oferta que posee nuestro país, sobre todo si hablamos de soluciones globales”, recalca.

Como contexto, desde ProChile destacan que las exportaciones chilenas de servicios han evidenciado un aumento relevante en los últimos años. De hecho, sus datos revelan que en 2024 se registró una cifra récord de US$2.869 millones, un 18% superior al contrastar con 2023.

“Y al primer semestre 2025, vemos que esta tendencia se mantiene, con envíos que sumaron US$1.572 millones, un 13,4% más que similar período del año anterior”, recalca Fernández.

En este marco, menciona que “las exportaciones de servicios con un alto componente innovador tienen un rol destacado en nuestra estrategia de promoción internacional en diversos mercados, con un trabajo de coordinación público-privado bien estrecho con empresas y los gremios”.

“Entonces, Emiratos Árabes Unidos y los países de esa región constituyen una ventana para aumentar nuestros envíos de servicios, que al primer semestre de este año alcanzaron US$1,3 millones. Es una oportunidad para generar vínculos comerciales, acelerar negocios, buscar espacios de colaboración públicos y privados”, concluye Fernández.