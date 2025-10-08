“El gimnasio cerró de un día para otro”: Denuncias contra gimnasios aumentan y superan las 3.500 en 2025

Cierres sin previo aviso, promociones incumplidas y contratos difíciles de terminar se han vuelto recurrentes en la industria fitness. Según cifras del Servicio Nacional del Consumidor, en 2025 los reclamos contra gimnasios aumentaron un 21% y ya superan los 3.500 en lo que va del año.

Sebastián se inscribió a un gimnasio en la comuna de Ñuñoa, en octubre de 2024 con contrato por un año. Sin embargo, “el gimnasio cerró de un día para otro”, recuerda.

El establecimiento cerró en agosto de 2025, pero “nunca avisaron nada sobre compensaciones ni sobre la plata del contrato”, explica Sebastián. El hombre no hizo un reclamo formal porque estaba inscrito en ese gimnasio particular, no en la empresa: “Pero siempre estaba colapsado y nunca podía usar las máquinas, entonces, como era tan malo, no reclamé”.

Sebastián cree que esto es algo que hacen las grandes cadenas de gimnasios: “Llevan gente, se llenan y uno paga tan poco que al final prefieres no molestar”.

Sin embargo, lo más curioso para él fue que, poco después del cierre, comenzó a recibir mensajes de otros gimnasios con promociones. Sebastián asegura que nunca le dio su número a dicha empresa, por lo que sospecha que vendieron sus datos.

“Me sentí súper estafada”: La promoción que nunca se cumplió

En marzo de 2025, Teresita vio en Instagram una promoción de 2×1 de una cadena de gimnasios en Santiago. Tras conversar con su pololo, decidieron aprovecharla. Al hacer clic en el enlace, el sistema la derivó a un chat de WhatsApp con Natalia, una embajadora del gimnasio.

Teresita le entregó sus datos personales, los de su pololo y los de su tarjeta de crédito. Sin embargo, al acudir a una de las sedes, se enteró de que “solo estaba inscrita yo porque era la titular de la tarjeta”, explica la joven. Si bien esa oportunidad los dejaron ingresar, los encargados del recinto les dijeron que tenían que resolverlo con Natalia.

Pero a Teresita se le sumó otro problema, ya que asegura que Natalia no le volvió a contestar. “Ahora sigo pagando esas 30 lucas mensuales porque la promoción es por 12 meses y por eso es con tarjeta de crédito, para cobrarte mensualmente. Como mi pololo no quedó inscrito, pago yo todo en vez de 15 y 15, que era lo que nos había prometido la promoción”, explica la joven.

Como no puede dejar de pagar, Teresita sigue yendo al gimnasio más cercano a su casa, pero dice: “Me sentí súper estafada”.

Denuncias en aumento

De acuerdo con cifras del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), durante 2025 se han recibido alrededor de 3.570 reclamos de usuarios de gimnasios, lo que representa un 21% de aumento de denuncias en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los usuarios reclaman principalmente por problemas contractuales, como las dificultades para poner término a los contratos o el incumplimiento de las condiciones contratadas, ya sea por no respetar promociones y ofertas o por no cumplir con el servicio ofrecido. A esto se suman cobros superiores a los informados y mala calidad del servicio ofrecido.

Del total de los reclamos que llegaron al Sernac, las empresas no acogieron un 42%, resolvieron favorablemente un 40% y no respondieron un 11,5% de las denuncias.

Entre 2024 y lo que va de 2025, el Sernac presentó 17 denuncias ante los tribunales de justicia contra gimnasios por diferentes problemas, como incumplimientos contractuales, seguridad en el consumo y falta de información.