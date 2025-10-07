La primera jornada del CyberMonday 2025 dejó más de 100 denuncias ante el Sernac: revisa cuáles son las tiendas que lideraron la lista de reclamos

La nueva edición del CyberMonday 2025, que se extenderá hasta este miércoles 8 de octubre, dejó más de 100 denuncias ante el Sernac durante la jornada de ayer 6 de octubre. Los reclamos fueron principalmente por "incumplimiento de las condiciones ofrecidas" y "publicidad engañosa". Falabella y Cruz Verde fueron algunas de las empresas que lideraron la lista de denuncias.

Compartir

Este lunes 6 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del CyberMonday 2025, el evento de ventas online más grande del país, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). En esta oportunidad, son más de 650 marcas las que cuentan con ofertas que se extenderán hasta este miércoles 8 de octubre. Durante su primera jornada, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recibió 101 reclamos de parte de los consumidores por problemas asociados al evento.

Las denuncias fueron principalmente por “incumplimientos de las condiciones ofrecidas”, como cancelaciones por parte del comercio luego de realizada la compra o falta de stock, y por “publicidad engañosa”, que se refiere a ofertas que no eran reales.

La Ley del Consumidor establece una serie de reglas que las empresas deben respetar si no quieren arriesgarse a multas, que pueden ascender a los $20 millones.

En primer lugar, los comercios deben transparentar el precio total del producto, con el valor de despacho incluido. Además, si la tienda no presenta unidades disponibles, no pueden efectuar ventas. De esta manera, se evita la anulación de la venta por fata de stock. Otro ítem importante, es que los comercios están en la obligación de especificar las características de sus productos, como sus dimensiones, color, material, las restricciones de uso y los cuidados relevantes.

En el comercio online, los consumidores tienen derecho a retractarse de su compra. Las personas pueden arrepentirse de compras electrónicas, telefónicas o por catálogos dentro de los 10 días siguientes desde que recibió el producto o contrató el servicio.

Solo se excluyen de esta obligación los productos que dada sus características no puedan devolverse o que puedan caducar rápidamente. Aún así, en esos casos, las tiendas están obligadas a informarlo de manera clara antes de que se haya efectuado la compra.

Las tiendas que lideraron la lista de reclamos al Sernac

Las empresas que lideraron la lista de reclamos, de cualquier índole, al Sernac, fueron las siguientes: