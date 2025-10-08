Giovanni Calderón, candidato al Senado por Chile Vamos, participó en gira de Kaiser en Copiapó: “Lo que me importa es que el próximo presidente sea de derecha”

El abogado y candidato al Senado Giovanni Calderón acompañó al abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en una actividad en la Región de Atacama. Si bien no entregó un apoyo explícito a su candidatura, agradeció “la visita y el respaldo de Johannes, que demuestra con hechos su compromiso con las regiones”. En medio de los descuelgues que ha enfrentado la candidatura de Evelyn Matthei, el gesto generó incomodidad en sectores de Chile Vamos.

Bajo el sol de Copiapó, el abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se quita el gorro negro con la bandera de Chile estampada para ofrecer un punto de prensa en la Plaza de Armas de la ciudad, en el marco de su gira “Ruta 4K” por la Región de Atacama. A su izquierda, recibe el gorro Giovanni Calderón, quien lo acompaña durante la actividad y es actualmente candidato al Senado por dicha región.

La escena ha generado comentarios incómodos al interior de Chile Vamos, ya que Calderón compite como independiente en cupo Evópoli, partido que integra la lista de la alianza que respalda a Evelyn Matthei. Ese respaldo, según algunos dirigentes de la alianza, ha resultado incómodo, pues se da luego de descuelgues de otras figuras de centro derecha en favor de josé antonio Kast

Sin embargo, el abogado, exdiputado y exasesor de la UDI, es una figura reconocida en tanto sostiene buenas relaciones con gremialistas, republicanos y libertarios.

Abogado de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, panelista habitual del programa Sin Filtros y conductor del espacio de YouTube De noche con Giovanni, Calderón publicó anoche su último episodio, en el que precisamente entrevistó al abanderado libertario Johannes Kaiser.

En dicho programa, de hecho, Calderón reconoce que es gracias a la carta del Partido Nacional Libertario (PNL) que hoy es candidato al Parlamento. Al momento de presentarlo, sin embargo, marca una preferencia explícita: “El candidato presidencial y el futuro presidente, porque si no es esta será en otra, el candidato Johannes Kaiser”.

Tras la actividad en la Plaza de Armas de Copiapó, el abanderado presidencial agradeció el respaldo del candidato de Chile Vamos. “La recepción de la gente ha sido cálida, realmente nos han abrazado con su cariño. Muchísimas gracias a todos. Agradezco también a mi gran amigo Giovanni Calderón por acompañarme en este recorrido, y a nuestros diputados Luis Núñez y Margarita Cabeza por sumarse a este despliegue”, señaló Kaiser.

Por su parte, Calderón apuntó en la misma línea: “Agradezco la visita y el respaldo de Johannes, que demuestra con hechos su compromiso con las regiones. Nos reunimos con vecinos, dirigentes y emprendedores que sienten que el Estado los ha dejado solos, y compartimos la convicción de que Atacama necesita recuperar la seguridad, el empleo y la confianza en la política. Este despliegue marca el inicio de un trabajo conjunto que seguirá creciendo”.

Incomodidad de Chile Vamos: mal timing

Si bien hay voces al interior de la alianza que respalda la candidatura de Evelyn Matthei que reconocen que Calderón es más bien un candidato de consenso entre las derechas y que no mantiene un vínculo político orgánico con Evópoli, varios consideran que el contexto en que se da este acercamiento no es el más oportuno.

La semana pasada, el gobernador de Arica, Diego Paco (RN), traspasó su respaldo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en desmedro de la candidata de Chile Vamos. A ello se suma la imagen que compartió el senador José Durana (UDI) junto al líder del Partido Nacional Libertario.

“Estar en una actividad puede ser, pero participar activamente de ella e invitarlo a un programa en YouTube me parece mucho”, comenta un miembro de Chile Vamos al evaluar el gesto de Calderón.

Sin embargo, el actual senador por Atacama, Rafael Prohens (RN) —quien compite por la reelección en la misma lista— desdramatiza el encuentro. Al ser consultado por The Clinic, afirmó que “desde Chile Grande y Unido (Chile Vamos) hasta el Partido Nacional Libertario somos un solo sector que, por ahora, va dividido, pero que se encontrará en segunda vuelta. Yo no dramatizo estas conversaciones”.

La explicación de Calderón

El candidato a senador Giovanni Calderón fue contactado por The Clinic y explicó que su relación con Johannes Kaiser se forjó hace años y que hoy mantienen una amistad “muy estrecha; somos muy amigos y le tengo un gran aprecio”.

Además, lo definió como “un político distinto. Yo llevo 30 años trabajando con políticos y él tiene características bien peculiares: es una persona muy honesta, muy transparente y muy buena persona”.

Consultado por su vínculo con Evópoli, Calderón aclaró que no tiene relación con el partido y que su inscripción en ese cupo “tuvo que ver con un tema administrativo y electoral”. Aun así, sostuvo que mantiene “mucho respeto por figuras de dicho partido como los senadores Felipe Kast y Luciano Cruz-Coke”.

En materia electoral, agregó que el Partido Nacional Libertario (PNL) “no tiene candidato a senador en Atacama y me brindaron su apoyo; han estado conmigo en campaña y yo lo he recibido con gratitud”. Su motivación, enfatizó, es “la unidad de la derecha”, y advirtió que “si viene José Antonio Kast y me invita a su actividad, yo también voy a estar presente. Y, por cierto, lo mismo con Evelyn Matthei, porque a mí lo que me importa es que el próximo presidente sea de derecha”.