Dr. Simi supera a Salcobrand y Ahumada y se posiciona como la segunda farmacia con más locales en Chile

La Farmacia del Dr. Simi, reconocida por contar con productos a precios más accesibles, se expande rápidamente por nuestro país. Hoy cuenta con 600 locales, posicionándola como la segunda farmacéutica con más puntos de venta a nivel nacional después de Cruz Verde. En solo cinco años, la cadena duplicó su presencia y llegó al sector oriente de Santiago.

Las famosa farmacia reconocida por su corpóreo y su eslogan “Lo mismo, pero más barato” sigue expandiéndose por nuestro país. La cadena mexicana Farmacias del Dr. Simi llegó a un total de 600 locales. Esto la consolida como la segunda cadena con más puntos de venta en Chile, solo siendo superada por Cruz Verde, que cuenta con más de 830 farmacias.

Farmacias Similares, más conocida como Farmacias del Dr. Simi, tuvo un crecimiento muy rápido, duplicando su presencia en solo cinco años. En 2020 la cadena contaba con 300 locales y se concentraba principalmente en las comunas del sector poniente de Santiago. Su estrategia de una farmacia accesible apuntaba a los sectores C3 y D. Sin embargo, ahora Dr. Simi se encuentra en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, también buscando consolidarse entre el público ABC1.

Farmacias Ahumadas quedó en el último lugar de las cuatro grandes cadenas nacionales

Según consigna Diario Financiero, con la inauguración de su local número 600, Dr. Simi logró superar en presencia a las otras dos grandes cadenas de farmacéuticas nacionales. Esta expansión deja a Salcobrand en el tercer lugar y Farmacias Ahumadas en el cuarto puesto.

Farmacias Salcobrand, del Grupo Yarur, cuenta con aproximadamente 480 locales a lo largo de Chile. Por otro lado, Farmacias Ahumadas, a cargo de Inversiones Da Vinci bajo el mando del fundador de Cruz Verde, se ubica en el último lugar de las grandes cadenas, con 360 puntos de venta.

La cadena perdió participación en el mercado entre 2015 y 2021, debiendo cerrar 150 locales. Sin embargo, en mayo de este 2025, Farmacias Ahumada y Walmart, una de las mayores cadenas de supermercados del país, suscribieron una alianza que incorpora un contrato con el fin de arrendar 76 locales.