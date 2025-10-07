Aportes desde Las Condes, Peñalolén, Vitacura y Quinta Normal: los alcaldes que abrieron su billetera para ayudar en campañas al Congreso y La Moneda

Al menos cuatro jefes comunales han realizado transferencias para apoyar las candidaturas de determinadas figuras en la contienda electoral de noviembre. Las más altas provienen de la alcaldesa Camila Merino, de Evópoli, quien ha transferido dinero a su partido y a una candidatura de su distrito.

Poco más de mil millones de pesos son los que corresponden a los 1.530 aportes con publicidad que se han realizado —desde el 5 de septiembre hasta el 3 de octubre— a las distintas candidaturas que disputan la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia de la República, según da cuenta el registro del Servicio Electoral (Servel).

Dentro de ese grupo de aportes figuran titulares que son empresarios, embajadores, subsecretarios o exministros. Pero también alcaldes. Al menos cuatro, según pudo revisar The Clinic, entre los se cuentan la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli); la líder de Las Condes, Catalina San Martín; la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino (PS); y el edil de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio).

Es Merino quien cuenta con el depósito más abultado entre todos los alcaldes. La militante de Evópoli realizó un aporte a su partido destinado a la elección parlamentaria de $5 millones. Pero no es su única transferencia, puesto que realizó otro deposito, esta vez de $3 millones, a la candidatura de Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli, quien es candidata por el distrito 11, zona que incluye la comuna que dirige Merino.

Cornejo hace unos días contrajo matrimonio con Tomás Kast, hermano del senador Felipe Kast. Su esposo, también militante de Evópoli, es candidato a diputado por el distrito 23. Antes fue concejal de Vitacura.

Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. Foto: The Clinic.

En tanto, la alcaldesa Delfino realizó dos aportes a César Valenzuela, candidato a diputado del PS en el distrito 9, que también contempla la comuna de quien le aportó. La alcaldesa de Quinta Normal depositó en una oportunidad $3 millones, mientras que en una segunda ocasión desembolsó $300.000.

Delfino con Valenzuela no sólo comparten militancia, sino que en el pasado también fueron parte de la misma causa: la estudiantil, en la revolución pingüina de 2006. Por entonces, la alcaldesa era la representante del Liceo 1 Javiera Carrera y el exconvencional constituyente ofició como vocero del Liceo Confederación Suiza. Ambos participaron de las reuniones que sostuvo el movimiento con las autoridades de la época del primer gobierno de Michelle Bachelet (PS).

Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Foto: Municipalidad de Quinta Normal.

La alcaldesa de Las Condes figura con tres aportes diferentes. Uno fue hacia la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. El aporte de San Martín, independiente, fue de $250.000. Otro fue para Andrea Balladares, secretaria general de RN y candidata a senadora por el Maule, a quien depositó $200.000 y el último, en tanto, fue hacia Sebastián Keitel Rondón, hijo del senador Sebastián Keitel Bianchi, quien es candidato a diputado en el distrito 8. $150.000 fueron depositados por parte de la jefa comunal.

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes. Foto: The Clinic.

Por su lado, el alcalde Concha también aportó hacia una candidatura representante de ese distrito. Fue hacia Tatiana Urrutia, una de las candidatas del Frente Amplio en la zona electoral que representa a Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. La suma fue de $100.000.

Miguel Concha, alcalde de Peñalolén. Foto: Agencia UNO.

Otros aportes

Entre el resto de autoridades que figuran en la planilla de aportes del Servel también aparece la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete (Frente Amplio).

La integrante del Ejecutivo desembolsó $25 mil en ocho candidaturas del Frente Amplio: Jorge Brito (distrito 7), Rodrigo Araya (circunscripción de Aysén), Beatriz Sánchez (circunscripción del Maule), Romina Cejas (distrito 27), Jaime Sáez (distrito 26), Daniela Dresdner (distrito 20), Isidora Alcalde (distrito 11), y Juan Ignacio Latorre (distrito 6).

El embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo (Frente Amplio) es otra autoridad con transferencias realizadas hacia candidatos. Ha realizado diez diferenciadas. Las más altas, de un millón de pesos, fueron para Sánchez y Tatiana Urrutia. A ellos les siguieron Nataly Rojas, Alcalde, Dresdner y Romina Cejas, con $200.000, y cerró sus aportes, de $100.000, con Brito, Sáez, Latorre y Giordano.