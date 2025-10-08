SLEP de Iquique descarta haber invitado a Kast tras acusaciones del Colegio de Profesores y oficia a liceo apuntado por intervención política

El Colegio de Profesores denunció ante la Contraloría un presunto intervencionismo político tras la visita del candidato presidencial José Antonio Kast a un liceo de Iquique. El SLEP aclaró que no organizó el evento, ya que el establecimiento en cuestión está a cargo de una fundación privada. Por lo mismo, oficiaron a la organización a cargo y abrieron una investigación para esclarecer los hechos.

Compartir

Este martes el Colegio de Profesores llegó a Contraloría para denunciar al Servicio Local de Educación Pública de Iquique (SLEP) por un eventual intervencionismo político, luego de que el candidato presidencial José Antonio Kast junto a representantes de los partidos Republicano y Social Cristiano llegaran a un liceo a exponer, sin autorización de la comunidad escolar.

En el documento, responsabilizaron directamente al SLEP, pero desde este aclararon que no fueron parte de la organización. Al mismo tiempo, anunciaron acciones contra la fundación a cargo del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II por la invitación a Kast.

“Dicha instancia no fue organizada ni coordinada por el SLEP Iquique. La administración de dicho establecimiento educacional se encuentra concesionada a un privado. Debido a lo anterior y tras conocerse lo sucedido, la Dirección Ejecutiva del Servicio Local ofició a Fundación Collahuasi, para una reunión de carácter urgente, que se efectuó ayer, para conocer los pormenores de este hecho”, señalaron en el SLEP.

Además, remarcaron que “tras la reunión, el SLEP Iquique, y con la finalidad de velar por la transparencia y probidad que este caso amerita, instruyó una investigación sumaria para recabar con mayor profundidad todos los antecedentes de este caso“.

En la declaración del organismo finalizaron destacando que el “Servicio Local de Educación Pública de Iquique, en el marco del respeto y apego irrestricto a las normas establecidas, ha sido proactivo y en reiteradas ocasiones ha informado e instruido a los directores (as) de los establecimientos educacionales bajo nuestra administración, los lineamientos correspondientes de cómo proceder en este periodo eleccionario, para evitar cualquier incumplimiento a la ley y respeto a la normativa vigente”.