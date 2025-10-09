Aprueban ley que reconoce derechos de recolectores de basura: se exigirá que tengan acceso a baños y agua potable

También se exigirá que tengan espacios habilitados para comer y cambiarse de ropa, así como que las empresas y municipios capaciten en materias clave a los trabajadores. Además, al momento de evaluar bases de licitaciones se priorizarán aquellas con mejores condiciones laborales para los recolectores y con mejores sueldos.

Ayer el Congreso despachó una nueva ley que reconoce la función de los recolectores de basura en el país y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad laboral.

Actualmente, los recolectores de residuos domiciliarios enfrentan condiciones hostiles para realizar sus labores, como lo son la exposición directa con residuos domiciliarios y gases tóxicos, temperaturas y condiciones climáticas extremas, así como contacto con residuos peligrosos que pueden ocasionar heridas.

Además, los trabajadores del rubro generalmente tienen acceso limitado a servicios sanitarios.

Es por ello que, luego de una ardua discusión que implicó a organizadores de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios, se elaboró una ley que no solamente reconoce la importancia de su labor, sino que también establece obligaciones para las empresas y municipios.

“Este proyecto de ley tiene como objetivo darle dignidad a una labor tan noble que es mantener nuestra ciudad y nuestras comunas limpias y además con condiciones sanitarias suficientes. Son personas que trabajan de sol a sol para mantener las condiciones de otros habitantes nuestro país”, destacó ayer la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales.

Luego de su trámite en el Congreso, el proyecto que reconoce obligaciones y mejora las condiciones de recolectores de basura está listo para ser promulgado como ley.

FOTO: FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

Qué plantea la nueva ley de recolectores de basura

En primer lugar, se creará un reglamento, que deberá ser dictado por el Ministerio del Trabajo y el de Salud, obligando a los empleadores a proveer agua potable, acceso a servicios higiénicos, así como espacios habilitados para comer y cambiarse de ropa.

Así también las bases de licitación de los servicios de aseo deberán priorizar a las empresas que ofrezcan las mejores condiciones laborales, con especial énfasis en salud y seguridad.

También se priorizará a quienes oferten mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual.

Y entre las nuevas exigencias que tendrán que cumplir las empresas y municipalidades, está la obligación de realizar capacitaciones para que los trabajadores sepan cómo acceder al seguro de accidentes y enfermedades profesionales.

De la misma forma, los empleadores deberán contar con un plan de respuesta ante emergencias, que deberá considerar accidentes laborales así como actos de agresión cometidos por terceros.

Además, cuando una nueva empresa se adjudique una licitación, deberá iniciar el trámite para que labores como la de “peoneta” sean calificadas como trabajo pesado, lo que es fundamental para las pensiones de los trabajadores.

“Esta ley establece un nuevo estándar en materia de licitaciones municipales, asegurando condiciones de trabajo decente, especialmente en el ámbito salarial. También entrega a los empleadores la responsabilidad de reconocer la labor como trabajo pesado y garantiza aspectos tan básicos, pero fundamentales, como el acceso a agua potable y baños. Son cambios muy concretos que van a mejorar la vida cotidiana de quienes cumplen una función esencial para la ciudadanía. Avanzamos así hacia un país donde todo trabajo esencial se realice con dignidad”, destacó ayer el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.