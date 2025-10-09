CyberMonday 2025: cancelaciones unilaterales y problemas en los precios concentran la mayor parte de los reclamos

Luego de la tres jornadas del evento de ventas online más grande del país, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que se recibieron 933 reclamos. Falabella lidera este ítem con un 25%, seguido de Cencosud-Paris con un 8,1%.

Ya finalizado el CyberMonday en su versión 2025, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó un balance en cuanto a reclamos por parte de clientes.

De acuerdo a lo recopilado por el Sernac, durante las tres jornadas del evento de ventas online más grande del país, se registraron 933 reclamos. 531 de ellos corresponden a empresas que oficialmente participaron del CyberMonday, mientras que 402 son en contra de proveedores no adscritos.

Según lo informado por el citado organismo, la mayor parte de los reclamos son por cancelaciones unilaterales de compras, cobros superiores a los informados, además de descuentos que no fueron aplicados correctamente.

Desde el Sernac remarcaron que todas las todas las empresas deben cumplir con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor y el Reglamento de Comercio Electrónico, pues en caso de no hacerlo, se tomarán las mismas acciones para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

Las empresas con más reclamos

En el detalle de las empresas con más reclamos durante los tres días de CyberMonday 2025, Tiendas Falabella-Falabella.com-Linio aparece en el primer lugar con un 25%.

Luego aparecen Cencosud-Paris con un 8,1% de los reclamos, Sodimac (Homecenter) con un 7,5%, Hiper Lider-Lider.cl con un 7,2% y Ripley con un 5,5%.

Más allá de estas cifras, desde el Sernac explicaron que el peak de reclamos en este tipo de eventos suele ocurrir durante las dos semanas posteriores a su realización.

Los reclamos durante dicho período fundamentalmente tienen que ver con demoras en los despachos, o bien con productos enviados no corresponden a los adquiridos.

Los derechos de los consumidores

El Sernac destacó cuáles son los derechos de los consumidores después de eventos como el CyberMonday 2025. Estos son: