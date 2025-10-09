Los fallidos intentos de Cencosud para registrar la marca The Fresh Market en Chile que lo enfrentan con sus competidores Unimarc y Walmart

El Tribunal de Propiedad Industrial ratificó una serie de fallos de primera instancia en contra Cencosud, que impiden que la empresa liderada por los Paulmann pueda registrar la marca The Fresh Market en Chile.

Cencosud ha visto frustrados sus intentos por registrar la marca The Fresh Market en Chile. Esto, considerando que el Tribunal de Propiedad Industrial ratificó una serie de fallos de primera instancia en contra de la empresa ligada a los Paulmann, tras considerar que podría provocar confusión con signos de propiedad de sus competidores Unimarc y Walmart.

En agosto de este año, Cencosud informó que llegó a un acuerdo con AP VIII Pomegranate Holdings, ligado al fondo Apollo, para adquirir el 33% de las acciones de The Fresh Market Holdings (TFM). Con esta operación, valorizada en US$295 millones, la empresa chilena de retail pasó a controlar el 100% de la cadena de supermercados estadounidense.

Y según Diario Financiero (DF), a principios de 2022, Cencosud solicitó la inscripción de la marca en el país, asesorada por la firma Sargent & Krahn, un día después de que la compañía anunciara la compra de la cadena de supermercados estadounidense.

Posteriormente, en agosto del mismo año, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) acogió a trámite una serie de solicitudes de inscripción de la marca por parte de Cencosud para ser usada en distintas clases vinculadas a la venta de productos de supermercado e internet.

Sin embargo, sus competidores iniciaron acciones para pedir que se rechace la solicitud de inscripción. Y es que Walmart Chile, dueña de los supermercados Lider, indicó que es titular de las marcas Your Fresh Market y Your Fresh Market de Lider, las que registró en el país para una serie de clases entre abril y noviembre de 2021.

Por otro lado, el mismo medio consigna que Rendic Hermanos, del grupo SMU, ligado a Álvaro Saieh, también solicitó rechazar el registro, señalando que es un signo muy semejante a la marca Unimarc Fresh Market.

Pero, de acuerdo a lo que plantea DF, la empresa sostiene que “la marca The Fresh Market se utiliza efectiva y profusamente en Chile, siendo ampliamente conocida y directamente asociada a Cencosud por los consumidores nacionales” -recurrió al Tribunal de Propiedad Industrial, el que a fines de septiembre emitió siete fallos relacionados a la marca pretendida por la sociedad ligada a los Paulmann.