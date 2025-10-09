La historia de cómo una campaña de abrazos en el Metro se transformó en una red de apoyo emocional: “Santiago es una locura, el estrés y todo lo que hay aquí”

Afectada por la falta de empatía que percibió ante casos de suicidios en el Metro, Natalia Aguirre, diseñadora de profesión y apasionada por la psicología, decidió iniciar una campaña para hablar sobre la prevención del suicidio. De dicho modo, se instaló en la estación Baquedano con carteles ofreciendo "abrazos", para llamar la atención de pasajeros y conseguir viralización en redes sociales. La acción le dio el resultado esperado y ahora, afirma, ya está en marcha una red que pone en contacto a personas que necesiten apoyo emocional con profesionales de la salud, para que así se puedan concretar terapias a bajo costo. "Se han sumado profesionales de todo Chile", destaca. Esta semana intentó replicar la intervención en el Metro, pero dice que no fue autorizada. "Vamos a realizarlo en otros espacios públicos concurridos".

Por Pablo Serey

Compartir

El miércoles de la semana pasada, Natalia Aguirre, diseñadora de profesión y apasionada por la psicología, llevó a cabo una intervención en el Metro que se volvió viral. El asunto fue simple: se instaló dentro de la Estación Baquedano con un cartel ofreciendo “abrazos”, para poder hablar sobre la prevención del suicidio y el tratamiento de la depresión.

La acción, motivada por la falta de empatía que percibió ante casos de suicidios en el Metro, le dio el resultado esperado: consiguió llamar la atención de varios pasajeros que transitaban por el lugar, como también instalar el tema en redes sociales y en medios de comunicación.

“Puedes hablarme si lo necesitas” es el nombre que le dio a esta campaña. Tras lograr hacerse viral, afirma, la campaña ya va tomando otro ritmo. Dice que ya está en marcha una red que pone en contacto a personas que necesiten apoyo emocional con profesionales de la salud, para que así se puedan concretar terapias a bajo costo.

“Ha habido muchísima participación, se han sumado profesionales de todo Chile. Sinceramente me sorprendió que quisieran participar, la mayoría ofreciendo sus servicios a cambio de aportes de bajo costo”, explica Natalia Aguirre a The Clinic.

En las redes sociales de “Puedes hablarme si lo necesitas”, hay un formulario disponible para que los interesados en ofrecer sus servicios profesionales puedan sumarse a la campaña.

Del mismo modo, está disponible un formulario para solicitar ayuda de un profesional. En dicho espacio, se puede leer lo siguiente: “Queremos ofrecerte un espacio de escucha y acompañamiento emocional (…) Parte de nuestro proyecto es realizar terapia a un bajo costo, el monto de 10.000 es para costear lo básico de nuestros profesionales”.

Muchas mujeres en el Metro, muchos hombres en redes sociales

Al comentar detalles de su intervención en el Metro, Natalia Aguirre cuenta que “mucho hombre miraba con ganas de acercarse, pero no lo hacían. Quienes sí se acercaron fueron mujeres, la mayoría de unos 60 años para arriba. La mayoría no lo hacía tanto para entablar la conversación, pero sí para recibir el abrazo que yo les ofrecía en el cartel”.

“La gente joven también se acercó, tanto para abrazarme, felicitarme y sacarle fotos al cartel. Hombres jóvenes sí se acercaron”, continúa.

A diferencia de lo ocurrido en la estación Baquedano, Aguirre revela que en redes sociales ha habido una marcada tendencia: “Frente a frente no se acercaban mucho, pero es impresionante la cantidad de hombres que nos han contactado por redes sociales”.

Para complementar lo anterior, sostiene que “un dato que nos impresionó mucho es que cerca de un 80% de la gente que nos ha escrito por redes sociales son hombre, pidiendo ayuda, un empujón para poder hablar”.

Los próximos pasos y la negativa de Metro

Natalia Aguirre comenta que entre los próximos pasos de la campaña “Puedes hablarme si lo necesitas” se encuentra el sumar más voluntarios, consolidar la red con profesionales de la salud y realizar nuevas intervenciones en espacios públicos, tanto en Santiago como en regiones.

“Me ha hablado mucha gente de regiones, donde también necesitan mucha ayuda. Santiago es una locura, el estrés y todo lo que hay aquí, pero en regiones tienen otra realidad y también necesitan ayuda. Se está coordinando con profesionales de regiones”.

Eso sí, la responsable de esta campaña cuenta que al intentar replicar la intervención en Baquedano, se encontró con una negativa de los encargados de seguridad de dicha estación.

“Como en la ocasión anterior no me hicieron ningún problema, e incluso me dijeron que podía llevar un cartel más grande, esta vez fui nuevamente a Baquedano. Por respeto y agradecimiento a lo bien que me trataron me acerqué para decirles, pero el guardia me mandó con el jefe de estación y me dijeron que no lo hiciera. Que si no tenía autorización no se podía”, es su relato al respecto.

Ante esto, dice que “vamos a realizarlo en otros espacios públicos concurridos”, ya que “la gente que necesita un abrazo o ayuda emocional no necesariamente está en las estaciones de Metro”.